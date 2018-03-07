Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих

Министерство здравоохранения РФ подготовило изменения в правила перевозки наркотических и психотропных веществ

Наркосодержащие лекарства используют для снятия боли у пациентов с онкологией, на терминальной стадии ВИЧ, испытывающих сильные боли в результате травм, после аварий или после операций.

Изменения направлены на недопущение срыва поставок лекарств, содержащих такие вещества, в регионы по плану распределения этих препаратов, передает РБК .

В России основным перевозчиком наркотических и психотропных препаратов в регионы является ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»). Организация должна охранять такие медикаменты или самостоятельно (при наличии лицензии на охранную деятельность), или с привлечением Росгвардии либо других охранных ведомств.

Осенью 2017 года Росгвардия запретила «Спецсвязи» самостоятельно перевозить лекарства без лицензии на охрану, которую компания не может получить, так как лицензию выдают только обществам с ограниченной ответственностью.

В итоге «Спецсвязь» приостановила деятельность по перевозке наркотических обезболивающих. Так, для обхода запрета Минздрав предложил дать возможность «юрлицам с особыми уставными задачами», к которым относится «Спецсвязь», заниматься охраной наркотических лекарств без лицензии. Так, организации с развитой логистической охранной инфраструктурой смогут перевозить наркотические средства без затрат на дополнительную охрану, которую они осуществляют своими силами.

В большинстве регионов нет альтернативы «Спецсвязи», поэтому приостановка поставок наркотических лекарств может привести к срыву распределения обезболивающих по больницам и аптекам страны.

Отмечается, что «Спецсвязь» не полностью приостановила поставки анальгетиков, но доставка резко подорожала.

В 2017 году общий объем рынка наркотических препаратов составил 2 млрд рублей в оптовых ценах, или 11 млн упаковок.