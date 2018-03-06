Аркадий Дворкович назначен председателем оргкомитета ЧМ-2018

Оргкомитет чемпионата мира по футболу возглавил вице-премьер России Аркадий Дворкович

«Моя задача — выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которые дало государство, — строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету», — цитирует Виталия Мутко «Интерфакс» .

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, ранее возглавлявший оргкомитет «Россия-2018», сообщил, что его место займет Дворкович, а генеральным директором останется Алексей Сорокин, передает RT .

Теперь организация, подготовка и проведение ЧМ-2018 являются обязанностями Дворковича. При этом за Мутко остается «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Виталия Мутко от посещения Игр. 7 декабря Вице-премьер заявил, что готов покинуть свой пост, «если это кому-то будет на пользу».

26 декабря Мутко временно приостановил выполнение обязанностей главы Российского футбольного союза, а на следующий день он покинул должность председателя оргкомитета «Россия-2018». С тех пор этот пост занимал гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин. В начале января Виталия Мутко исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.