Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко 27 декабря заявил, что Алексей Сорокин сменит его на посту председателя оргкомитета ЧМ по футболу 2018 года

Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА», — сказал Виталий Мутко.

Алексей Сорокин является гендиректором оргкомитета «Россия-2018».

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Виталия Мутко от посещения Игр, сочтя, что во время Олимпиады в Сочи, когда вице-премьер занимал пост министра спорта России, в стране работала система допинга.

7 декабря Мутко заявил, что готов покинуть свой пост, «если это кому-то будет на пользу», а 26 декабря он временно приостановил выполнение обязанностей главы Российского футбольного союза.