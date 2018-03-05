В России объем образования отходов за 10 лет вырос на 50%

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской рассказал, как в стране борются с мусорными полигонами

Министр отметил, что в стране актуальна проблема ликвидации свалок и организации мусорных полигонов.

«За последние десять лет почти на 50% вырос объем образования отходов. Это серьезная цифра, которая показывает, что экономическое развитие страны дает такой побочный эффект. Отходы необходимо утилизировать, использовать или захоранивать. На сегодняшний день в основном у нас отходы захораниваются. Это наносит существенный вред экологии, поэтому мы ставим перед собой задачу все-таки запустить отрасль по вторичной переработке отходов и использованию сырья, которое получается за счет переработки, в экономике для производства товаров», — рассказал Донской.

В стране идет работа над запуском новой системы обращения с отходами, которую планируется запустить в 2019 году во всех регионах, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, в конце 2017 года в России приняли закон, который закрепляет раздельный сбор мусора на территории страны и стимулирует предприятия и граждан к раздельному сбору отходов.