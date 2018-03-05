В России объем образования отходов за 10 лет вырос на 50%
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской рассказал, как в стране борются с мусорными полигонами
Министр отметил, что в стране актуальна проблема ликвидации свалок и организации мусорных полигонов.
«За последние десять лет почти на 50% вырос объем образования отходов. Это серьезная цифра, которая показывает, что экономическое развитие страны дает такой побочный эффект. Отходы необходимо утилизировать, использовать или захоранивать. На сегодняшний день в основном у нас отходы захораниваются. Это наносит существенный вред экологии, поэтому мы ставим перед собой задачу все-таки запустить отрасль по вторичной переработке отходов и использованию сырья, которое получается за счет переработки, в экономике для производства товаров», — рассказал Донской.
В стране идет работа над запуском новой системы обращения с отходами, которую планируется запустить в 2019 году во всех регионах, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в конце 2017 года в России приняли закон, который закрепляет раздельный сбор мусора на территории страны и стимулирует предприятия и граждан к раздельному сбору отходов.
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Министр природы рассказал, что регионы уже подготовили схемы по обороту отходов, учитывая свою специфику. Росприроднадзор уже согласовал 85 таких схем. Кроме того, каждому региону предстоит до конца года выбрать регионального оператора, ответственного за оборот отходов, а также подготовить территориальные схемы в области обращения с отходами и предоставить инвестпрограммы.
Сейчас в стране формируют реестр проблемных полигонов, в который уже внесли более 70 свалок и промышленных объектов. Общий объем мусора оставляет более 140 млн тонн, и в ходе пополнения реестра объем будет расти, отметил Донской.
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