На Сочинской таможне начался массовый ввоз мимозы из Абхазии
На российско-абхазской границе в конце февраля проходит пик сезона акации серебристой, которую в народе называют мимозой
В минувшие выходные в преддверии 8 Марта из соседней республики начали ввозить крупные партии цветов.
«25 февраля только по одной таможенной декларации завезли более 11 тонн цветов. В среднем таможенники оформляют в сутки около 7 тонн мимозы из Абхазии», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.
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По количеству оформленных букетов уже превышен прошлогодний показатель — 33,8 тыс. тонн. В 2017 году из Абхазии ввезли 33,5 тыс. тонн цветов.
Планируется, что активный ввоз мимозы продлится до первых чисел марта.
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