На Сочинской таможне начался массовый ввоз мимозы из Абхазии

Абхазия, Краснодарский край

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На российско-абхазской границе в конце февраля проходит пик сезона акации серебристой, которую в народе называют мимозой

В минувшие выходные в преддверии 8 Марта из соседней республики начали ввозить крупные партии цветов.

«25 февраля только по одной таможенной декларации завезли более 11 тонн цветов. В среднем таможенники оформляют в сутки около 7 тонн мимозы из Абхазии», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

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По количеству оформленных букетов уже превышен прошлогодний показатель — 33,8 тыс. тонн. В 2017 году из Абхазии ввезли 33,5 тыс. тонн цветов.

Планируется, что активный ввоз мимозы продлится до первых чисел марта.

8 марта Сочи Таможня
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