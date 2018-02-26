На Сочинской таможне начался массовый ввоз мимозы из Абхазии

На российско-абхазской границе в конце февраля проходит пик сезона акации серебристой, которую в народе называют мимозой

В минувшие выходные в преддверии 8 Марта из соседней республики начали ввозить крупные партии цветов.

«25 февраля только по одной таможенной декларации завезли более 11 тонн цветов. В среднем таможенники оформляют в сутки около 7 тонн мимозы из Абхазии», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.