МОК объяснил восстановление членства Олимпийского комитета России‍

МОК опубликовал официальное заявление по поводу восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР)

В документе говорится, что решение было принято по итогам процедуры перепроверки олимпийских допинг-проб россиян, участвовавших в Играх-2018, — все они дали отрицательный результат. В связи с этим членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.

Две положительные допинг-пробы, взятые у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой, организация не принимала во внимание при вынесении решения — они были названы эпизодическими случаями проявления халатности со стороны атлетов.

«МОК может подтвердить, что все остальные результаты отрицательные. Поэтому согласно решению исполнительного совета от 25 февраля приостановление членства Олимпийского комитета России автоматически отменяется с немедленным вступлением в силу», — сказано в заявлении.