МОК объяснил восстановление членства Олимпийского комитета России
МОК опубликовал официальное заявление по поводу восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР)
В документе говорится, что решение было принято по итогам процедуры перепроверки олимпийских допинг-проб россиян, участвовавших в Играх-2018, — все они дали отрицательный результат. В связи с этим членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.
Две положительные допинг-пробы, взятые у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой, организация не принимала во внимание при вынесении решения — они были названы эпизодическими случаями проявления халатности со стороны атлетов.
«МОК может подтвердить, что все остальные результаты отрицательные. Поэтому согласно решению исполнительного совета от 25 февраля приостановление членства Олимпийского комитета России автоматически отменяется с немедленным вступлением в силу», — сказано в заявлении.
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Исполком МОК временно дисквалифицировал ОКР 5 декабря 2017 года. Из-за этого российские спортсмены были допущены к зимней Олимпиаде в Южной Корее только в нейтральном статусе.
Решение о дисквалификации было принято на основании расследования двух комиссий организации. Одна из них, под руководством швейцарского юриста, члена исполкома МОК Дениса Освальда, получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Вторая, под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида, изучала обвинения в существовавшей в стране с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне системе покрывательства применения допинга российскими спортсменами, в которую были вовлечены сотрудники Минспорта РФ и ФСБ.
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