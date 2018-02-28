МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР)

Об этом сообщил член МОК и почетный президент ОКР Шамиль Тарпишев. Он рассказал, что все результаты проверки российских спортсменов оказались чистыми.

«Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — цитирует Тарпищева РБК.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно дисквалифицировал ОКР и допустил российских атлетов к зимней Олимпиаде в Южной Корее только в статусе «спортсмены-олимпийцы из России».