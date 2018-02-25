Россия заняла 13-е место в медальном зачете Олимпиады. Это худший результат в истории

Норвегия стала победителем неофициального медального зачета зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане

Норвежская сборная на Олимпиаде завоевала 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). Это рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх. Второе место с 31 наградой заняла сборная Германии — 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград. Третьими стали канадцы, завоевавшие 29 медалей (11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых).

Российские спортсмены завоевали 17 наград на Олимпиаде: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. Это 13-е место в итоговом медальном зачете (худшее место за всю историю выступлений сборной России на зимних Играх) и шестое место по общему количеству наград.

Как сообщали Юга.ру, Международный олимпийский комитет разрешил России участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом. При этом МОК не пустил на Игры несколько ведущих российских атлетов, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, которые не были замешаны в допинговых скандалах.