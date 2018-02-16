Акционер «Магнита» Prosperity выразил недовольство структурой сделки Галицкого с ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия

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Управляющая компания Prosperity Capital Management, которая является акционером «Магнита», недовольна структурой сделки по приобретению ВТБ пакета акций у Сергея Галицкого

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля стало известно, что ВТБ купил 29,1% «Магнита» у основателя и совладельца компании Сергея Галицкого и стал крупнейшим держателем акций ретейлера. Бизнесмен покинул пост гендиректора «Магнита» и вышел из состава совета директоров, оставив себе 3% акций компании.

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Директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин заявил, что в организации возмущены тем, как структурирована сделка по продаже контрольного пакета акций, передает «Интерфакс».

«Из сообщений СМИ пока это выглядит так, что ВТБ получает контроль, но при этом у него не возникает обязанность делать оферту миноритариям. Это происходит благодаря тому, что Сергей Галицкий оставляет несколько процентов акций себе. Если это действительно так и оферты миноритариям не будет, то такое поведение является наихудшей практикой корпоративного управления, оно недопустимо в принципе, — пояснил Спирин. — Тем более разочаровывает видеть его от Сергея Галицкого, которого инвесторы всегда возносили на Олимп корпоративного управления».

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По оценкам компании Prosperity, кроме 138 млрд рублей Сергею Галицкому, ВТБ должен был выделить еще 336 млрд рублей на потенциальный выкуп акций «Магнита» у несогласных со сделкой миноритарных акционеров.

По российскому законодательству, обязанность выставить миноритарным акционерам оферту возникает при приобретении от 30% акций.

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