ВТБ пообещал не менять название «Магнита»

Глава ВТБ Андрей Костин 16 февраля заявил, что в ближайшее время в недавно приобретенном «Магните» назначат новое руководство

Костин заявил о возможности слияния «Магнита» с другими ретейлерами, которые работают на российском рынке. Кроме того, он не исключил экспансии «Магнита».

Первый заместитель председателя ВТБ Юрий Cоловьев сообщил, что совет директоров «Магнита» 16 февраля рассмотрит отставку основателя и гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана.

Cоловьев сказал, что пока не планируется менять название ретейлера, передает Forbes.

«Происходит рестайлинг, название магазина меняться не будет. Будет рестайлинг, обновление. Программа была запущена в прошлом году, мы собираемся ее немножко ускорить», — уточнил он.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля стало известно, что Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита», но останется владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций ретейлера. После этого акции «Магнита» упали на 6%.