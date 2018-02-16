Акции «Магнита» упали на 6% после сообщения о сделке с ВТБ

На открытии торгов Московской биржи акции «Магнита» снизились на 6% (до 4 тыс. 557 рублей за бумагу) после объявления о сделке основателя компании Сергея Галицкого с ВТБ

По данным на сайте биржи, к 11:20 капитализация ретейлера составила 478,2 млрд рублей, что на 16,1 млрд рублей меньше, чем на закрытии торгов накануне, передает РБК.

После того как стало известно о сделке, существенных изменений в стоимости акций ВТБ не произошло: они подорожали на 27 рублей и составили 4 тыс. 762 рубля за бумагу.