В Сочи состоялась жеребьевка детского хоккейного «Кубка Газпром нефти»

В Сочи 14 февраля состоялась жеребьевка XII Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

Каждую игровую корзину возглавила команда с наивысшим рейтингом, который был сформирован на основе выступлений в турнирах прошлых лет. В плей-офф выйдут коллективы, которые займут в своих группах первые и вторые места.

В соревнованиях, которые состоятся в апреле 2018 года, примут участие 26 команд из шести стран: Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, России и Финляндии. Впервые на турнире выступит немецкий клуб «Юнгадлер Мангейм». Суперфинал «Кубка Газпром нефти», в котором сразятся победители конференций «Запад» и «Восток», пройдет 25 апреля на «Арене Омск».

Председатель оргкомитета соревнований, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль рассказал, что турнир откроется поединками с яркими афишами. Омский «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а в Сочи ярославский «Локомотив» будет противостоять трехкратному обладателю кубка — ЦСКА.

«В 2018 году будет интересно посмотреть, как выступят дебютанты. Впервые в турнире примут участие "Адмирал" из Владивостока и "Юнгадлер" из немецкого Мангейма, который заявлен на турнир Федерацией хоккея Германии. Это расширяет географию соревнований и подчеркивает их статус как главного детского хоккейного турнира Европы», — сказал Александр Дыбаль.

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов отметил, что сегодня организация турнира соответствует профессиональному уровню, а участники Кубка — это будущее европейского хоккея.

«Этот турнир — великолепный шанс для совсем юных хоккеистов сделать первый шаг в карьере, заявить о себе. Уверен, что лучших игроков "Кубка Газпром нефти" болельщики через несколько лет увидят в составах команд МХЛ, а затем и КХЛ. Желаю ребятам удачи, и пусть победит сильнейший!» — заключил Сергей Доброхвалов.

Как писали Юга.ру, «Кубок Газпром нефти» ведет свою историю с 2007 года. С момента получения статуса официального детского турнира КХЛ его победителями становились клубы «Авангард» (2010), «Трактор» (2011), «Ак Барс» (2012), ЦСКА (2013, 2014, 2017), «Динамо» (Москва, 2015), «Локомотив» (2016).

Весной 2016 года Сочи впервые принимал эти соревнования — игры проходили в олимпийских ледовых дворцах «Большой» и «Айсберг». Уже тогда организаторы предложили сделать курорт одним из постоянных мест проведения турнира. В итоге в октябре 2016 года на международном экономическом форуме было подписано соглашение, благодаря которому «Кубок Газпром нефти» получил постоянную прописку в Сочи — в олимпийской столице ежегодно будут определять победителя группы «Запад».