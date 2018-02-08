Экс-полпреда главы Чечни обвинили в вымогательстве и похищении человека

Бывшему полномочному представителю главы Чеченской Республики на Украине Рамзану Цицулаеву предъявили новые обвинения

Цицулаеву предъявили обвинения по пяти пунктам ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия и оружия в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений), по п. «б», ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), рассказал ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

Все эти обвинения предъявлены через ч. 3 ст. 33 УК РФ (Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество).

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году Рамзан Цицулаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве.

Когда чиновника пытались задержать с поличным в Москве, его охранники и брат оказали силовикам сопротивление, но в итоге были задержаны. Их арестовали по подозрению в применении насилия к представителям власти, а в декабре дело по такой же статье возбудили в отношении Цицулаева. Кроме того, полпред главы Чечни мог быть причастен к похищению человека.

В июне 2015 года Цицулаева объявили в международный розыск. В начале октября 2017 года его задержали в России и отправили в СИЗО Москвы. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. В феврале суд продлил его арест до 7 апреля 2018 года.