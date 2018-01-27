Кубанские спортсмены получат по 2 млн рублей за золотые медали Олимпиады-2018

Власти Краснодарского края выплатят премии спортсменам из региона за высокий результат на Олимпиаде в Пхенчхане

Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, премии из регионального бюджета в размере до 2 млн рублей получат отличившиеся атлеты и их тренеры при условии, что спортсмены входят в спортивные сборные края, представляли Кубань в сборной команде России и были зарегистрированы на территории края.

Он напомнил, что краевой закон, по которому победители, призеры и участники Игр получают премии, действует с 2004 года.

«Решения Международного олимпийского комитета о том, под каким флагом будут выступать наши спортсмены — под российским, олимпийским, либо каким-то другим, никак не влияют на наше законодательство», — цитирует Кондратьева ТАСС.

За первое место предусмотрена выплата в 2 млн рублей, за второе — 1,5 млн рублей, за третье — 1 миллион. За 4-8 место спортсмены получат по 500 тыс. рублей, остальные — по 250 тыс. рублей.