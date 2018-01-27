Кубанские спортсмены получат по 2 млн рублей за золотые медали Олимпиады-2018
Власти Краснодарского края выплатят премии спортсменам из региона за высокий результат на Олимпиаде в Пхенчхане
Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, премии из регионального бюджета в размере до 2 млн рублей получат отличившиеся атлеты и их тренеры при условии, что спортсмены входят в спортивные сборные края, представляли Кубань в сборной команде России и были зарегистрированы на территории края.
Он напомнил, что краевой закон, по которому победители, призеры и участники Игр получают премии, действует с 2004 года.
«Решения Международного олимпийского комитета о том, под каким флагом будут выступать наши спортсмены — под российским, олимпийским, либо каким-то другим, никак не влияют на наше законодательство», — цитирует Кондратьева ТАСС.
За первое место предусмотрена выплата в 2 млн рублей, за второе — 1,5 млн рублей, за третье — 1 миллион. За 4-8 место спортсмены получат по 500 тыс. рублей, остальные — по 250 тыс. рублей.
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Как сообщали Юга.ру, на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане выступят 12 представителей Кубани. Это бобслеисты Максим Андрианов, Александра Родионова, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко, керлингистки Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, фристайлистки Алина Гриднева и Екатерина Столярова, фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, а также сноубордистка Софья Федорова.
Олимпийские игры будут проходить с 9 по 25 февраля. МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом.
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