Дагестанку, спасенную из тюрьмы в Ираке, в России к приговорили 12 годам колонии

Жительница Дагестана Наида Шайх-Ахмедова, возвращенная в Россию из Ирака, осуждена по обвинению в пособничестве боевикам «Исламского государства»

Приговором Хасавюртовского городского Шайх-Ахмедова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Ей назначили наказание — 12 лет колонии общего режима.

26-летняя уроженка Хасавюрта Шайх-Ахмедова была спасена из багдадской тюрьмы и в Россию вернулась в числе спасенных женщин и детей, спецбортом привезенных из Ирака в Грозный в прошлом году.

По данным следствия, в 2014 году она прибыла на территорию Турции, откуда затем перебралась в Сирию, где примкнула к боевикам ИГ и оказывала помощь боевикам, передает РИА Новости.

Напомним, операция по поиску и возвращению из Сирии и Ирака граждан России проводится представителем главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова. Женщин с детьми — жен убитых боевиков — собирают в разных городах Сирии и тюрьмах. К концу 2017 года было спасено около 100 человек.

Как сообщали Юга.ру, начиная с октября сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали нескольких вернувшихся женщин, хотя в аэропорту Грозного по возвращении они писали явку с повинной, что освобождает их от уголовной ответственности.