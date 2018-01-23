Дагестанку, спасенную из тюрьмы в Ираке, в России к приговорили 12 годам колонии

Дагестан, Вся Россия, В мире

Распечатать

Жительница Дагестана Наида Шайх-Ахмедова, возвращенная в Россию из Ирака, осуждена по обвинению в пособничестве боевикам «Исламского государства»

26-летняя уроженка Хасавюрта Шайх-Ахмедова была спасена из багдадской тюрьмы и в Россию вернулась в числе спасенных женщин и детей, спецбортом привезенных из Ирака в Грозный в прошлом году.

Приговором Хасавюртовского городского Шайх-Ахмедова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Ей назначили наказание — 12 лет колонии общего режима.

Читайте также:

По данным следствия, в 2014 году она прибыла на территорию Турции, откуда затем перебралась в Сирию, где примкнула к боевикам ИГ и оказывала помощь боевикам, передает РИА Новости.

Напомним, операция по поиску и возвращению из Сирии и Ирака граждан России проводится представителем главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби при содействии военнослужащих и военной полиции российского военного контингента по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова. Женщин с детьми — жен убитых боевиков — собирают в разных городах Сирии и тюрьмах. К концу 2017 года было спасено около 100 человек. 

Как сообщали Юга.ру, начиная с октября сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали нескольких вернувшихся женщин, хотя в аэропорту Грозного по возвращении они писали явку с повинной, что освобождает их от уголовной ответственности.

Антитеррор Сирия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Моздоке задержали двух мужчин, пожаривших шашлык на Вечном огне
ФСБ сообщила о ликвидации 12 боевиков на Ставрополье и в Дагестане за четыре дня
В Волгодонске несколько часов тушат пожар, начавшийся в мебельном магазине
«Локомотив-Кубань» на выезде добился победы над ВЭФом
При пожаре в Юбилейном микрорайоне Краснодара погиб пенсионер
На Дону пройдет казачий фестиваль с участниками и Гватемалы, США и Великобритании

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале