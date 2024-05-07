Краснодар 9 Мая снова останется без салюта
В Краснодаре в День Победы не будет праздничного салюта
Об этом сообщает портал 93.ru со ссылкой на мэрию. Власти объясняют отказ от салюта необходимостью соблюдать меры безопасности в связи с проведением СВО.
От фейерверков отказывались также на Новый год и День города. При этом на сайте госзакупок есть контракт на 2,7 миллиона рублей на проведение салютов в кубанской столице в 2024 году на 9 Мая, День России, День города и другие праздники.
В 2023 году День Победы в Новороссийске отметили без ограничений. Там прошел традиционный военный парад и состоятся салют.
В Краснодаре 9 Мая из-за дождя пришлось отменить все уличные мероприятия. Также в краевой столице не было фейерверка, но в некоторых районах горожане могли увидеть лазерное шоу.
Как писали Юга.ру, в краснодарской «Фазенде» 12 августа пройдет фестиваль электронной музыки «Омут». Это будет вечер под открытым небом с живыми выступлениями актуальных артистов из разных уголков страны и локальных диджеев.