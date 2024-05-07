Краснодар 9 Мая снова останется без салюта

В Краснодаре в День Победы не будет праздничного салюта

Об этом сообщает портал 93.ru со ссылкой на мэрию. Власти объясняют отказ от салюта необходимостью соблюдать меры безопасности в связи с проведением СВО.

От фейерверков отказывались также на Новый год и День города. При этом на сайте госзакупок есть контракт на 2,7 миллиона рублей на проведение салютов в кубанской столице в 2024 году на 9 Мая, День России, День города и другие праздники.

В 2023 году День Победы в Новороссийске отметили без ограничений. Там прошел традиционный военный парад и состоятся салют.

В Краснодаре 9 Мая из-за дождя пришлось отменить все уличные мероприятия. Также в краевой столице не было фейерверка, но в некоторых районах горожане могли увидеть лазерное шоу.