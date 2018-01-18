Помощник Первышова: Краснодар не может угнаться за ростом количества автомобилей
Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал, сколько в городе ежедневно находится автомобилей
«Примерно 150 тыс. автомобилей каждый день въезжает и выезжает в город, то есть огромная автомобильная армия. Естественно, дорожная структура не успевает развиваться такими быстрыми темпами. Десять лет назад назад в Краснодаре официально жило порядка 700‑800 тыс. человек, сейчас зарегистрировано порядка 1,3 млн. Город растет такими гигантскими темпами, которых нет, наверное, ни в одном городе России», — сказал Вербицкий в эфире «Нашего радио».
Он добавил, что сейчас нет официальных расчетов и нормативов, сколько должен вмещать город.
«Есть старые советские расчеты инженеров для городов-миллионников, где примерно говорилось, что наша инфраструктура в среднем рассчитана на порядка 150 тыс. машин. Но стоит вспомнить Краснодар на тот момент — с его очень узкими улицами в центре города. То есть мы сейчас имеем то, что имеем. Сейчас, с нашим бюджетом, который социально ориентирован (порядка 50% уходит на социалку), мы угнаться за таким ростом автомобилей строительством новых дорог просто физически не можем. Но строительство дорог не панацея. Видимо, стоит переходить к другому — к организации дорожного движения, строительству дорожных развязок. И самое главное — ориентироваться на городской общественный транспорт», — сказал помощник мэра.
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Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года УВД Краснодара обнародовало число зарегистрированных жителей города — 1 млн 318 тыс. 142 человека, за семь лет прирост составил 76%. Эти данные официально закрепят после Всероссийской переписи населения, которую проведут в 2020 году.
Столица Кубани занимает первое место в России по количеству машин на душу населения — официально в ГИБДД зарегистрировано 390 тыс. автомобилей, еще 150 тыс. машин ежедневно въезжают в город. По итогам 2016 года Краснодар попал в рейтинг 25 городов мира с самыми загруженными дорогами.
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