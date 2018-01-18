Помощник Первышова: Краснодар не может угнаться за ростом количества автомобилей

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал, сколько в городе ежедневно находится автомобилей

«Примерно 150 тыс. автомобилей каждый день въезжает и выезжает в город, то есть огромная автомобильная армия. Естественно, дорожная структура не успевает развиваться такими быстрыми темпами. Десять лет назад назад в Краснодаре официально жило порядка 700‑800 тыс. человек, сейчас зарегистрировано порядка 1,3 млн. Город растет такими гигантскими темпами, которых нет, наверное, ни в одном городе России», — сказал Вербицкий в эфире «Нашего радио».

Он добавил, что сейчас нет официальных расчетов и нормативов, сколько должен вмещать город.

«Есть старые советские расчеты инженеров для городов-миллионников, где примерно говорилось, что наша инфраструктура в среднем рассчитана на порядка 150 тыс. машин. Но стоит вспомнить Краснодар на тот момент — с его очень узкими улицами в центре города. То есть мы сейчас имеем то, что имеем. Сейчас, с нашим бюджетом, который социально ориентирован (порядка 50% уходит на социалку), мы угнаться за таким ростом автомобилей строительством новых дорог просто физически не можем. Но строительство дорог не панацея. Видимо, стоит переходить к другому — к организации дорожного движения, строительству дорожных развязок. И самое главное — ориентироваться на городской общественный транспорт», — сказал помощник мэра.