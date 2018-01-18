Власти Сочи пообещали расселить семь семей учителей, которые годами живут в школе № 4

Власти Сочи пообещали расселить из подвала школы № 4 семь учительских семей

«В настоящее время рассматриваются различные варианты по расселению семи семей, проживающих в цокольных помещениях школы», — сообщили в управлении по образованию и науке (УОН) администрации города.

В УОН рассказали предысторию возникновения проблемы: в июне 2005 года администрация города, школа № 4 и ООО «Хоста» заключили трехсторонний договор об инвестировании в строительство многоквартирных домов на улице Чехова, в соответствии с которым 45 квартир подлежали передаче для предоставления сочинским педагогам. До реализации инвестпроекта по согласованию с управлением помещения в цокольном этаже школы № 4 были предоставлены для временного проживания педагогов. Длительное время проект проходил разные этапы согласования, но так и не был реализован.

В настоящее время УОН завершило служебную проверку в школе, поводом для проведения которой стал конфликт между руководством школы и преподавателем биологии Еленой Носовой.

«За выявленные нарушения по использованию школьной мебели, не соответствующей требованиям, отсутствию контроля за сохранностью школьного имущества, неисполнением педагогическими работниками трудовых обязанностей объявлен выговор заместителю директора по воспитательной работе и учителю английского языка, за которым закреплен кабинет № 401», — заключили в управлении.

Как сообщали Юга.ру, в декабре учительница школы № 4 Елена Носова опубликовала видео о плохих условиях обучения детей: показала исписанные и исцарапанные столы, сломанные стулья, отваливающуюся штукатурку. Носову уволили, она намерена обжаловать в суде приказ о своем увольнении.

В январе журналисты телеканала «РЕН ТВ» нашли на территории школы одноэтажную пристройку за забором и назвали ее гостиницей для учителей и руководства школы. Управление образования Сочи подтвердило, что на цокольном этаже школы № 4 живут учителя с семьями, и сказало, что это нормально.