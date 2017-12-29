В Сочи уволили учительницу, которая сняла видео о плохих условиях обучения

Учитель биологии сочинской школы № 4 Елена Носова уволена после публикации видеозаписи о плохих условиях обучения детей

Такое решение было принято по итогам служебного расследования в учебном заведении.

«Причиной увольнения стали нарушения Носовой устава образовательного учреждения. Учитель уволена с 27 декабря», — прокомментировали порталу Юга.ру в школе.

Кроме того, основанием для увольнения педагога стали четыре заявления родителей, которые поступили в администрацию школы 18 и 25 декабря. Носова заявила, что жалобы сфабрикованы.

Как сообщали Юга.ру, на видео показано, как дверь учебного кабинета плохо держится, столы исписаны и исцарапаны, стулья сломаны, со стен отваливается штукатурка.

По информации УОН, учебная мебель, продемонстрированная на видео, предназначалась для списания. В 2018 году администрация школы заказала учебную мебель на сумму 700 тыс. рублей. В настоящее время вся старая и поломанная мебель из кабинета вынесена, ведется ремонт двери.