Путин: США хотят видеть Навального в руководстве России

Президент РФ Владимир Путин заявил о желании Вашингтона видеть оппозиционера Алексея Навального в руководстве России

На встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств Путин заявил, что об этом говорит критика Вашингтоном недопуска Навального к выборам.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили (к участию в выборах), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны», — цитирует президента «Интерфакс».

«Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», — добавил Путин.

Ранее представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность в связи с «применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».