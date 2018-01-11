Путин: США хотят видеть Навального в руководстве России

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  • Владимир Путин © Фото пресс-службы Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил о желании Вашингтона видеть оппозиционера Алексея Навального в руководстве России

На встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств Путин заявил, что об этом говорит критика Вашингтоном недопуска Навального к выборам.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили (к участию в выборах), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны», — цитирует президента «Интерфакс».

«Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», — добавил Путин.

Ранее представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность в связи с «применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».

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Напомним, в 2016 году телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» представил сюжет, в котором обвинил Навального в связях с британской разведкой МИ-6. Навальный подал в суд иск о защите чести и достоинства на телеканал и ведущего Дмитрия Киселева, но он был отклонен.

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения. Оппозиционер обжаловал это решение в Верховном суде, однако суд дважды признал отказ законным. В ответ на решение ЦИК Навальный анонсировал забастовку избирателей 28 января.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. По подсчетам Центризбиркома, в них планирует принять участие от 13 до 15 кандидатов, в том числе Владимир Путин.

Алексей Навальный Владимир Путин Выборы

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