Путин: США хотят видеть Навального в руководстве России
Президент РФ Владимир Путин заявил о желании Вашингтона видеть оппозиционера Алексея Навального в руководстве России
На встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств Путин заявил, что об этом говорит критика Вашингтоном недопуска Навального к выборам.
«Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили (к участию в выборах), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны», — цитирует президента «Интерфакс».
«Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали», — добавил Путин.
Ранее представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность в связи с «применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».
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Напомним, в 2016 году телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» представил сюжет, в котором обвинил Навального в связях с британской разведкой МИ-6. Навальный подал в суд иск о защите чести и достоинства на телеканал и ведущего Дмитрия Киселева, но он был отклонен.
Как сообщали Юга.ру, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения. Оппозиционер обжаловал это решение в Верховном суде, однако суд дважды признал отказ законным. В ответ на решение ЦИК Навальный анонсировал забастовку избирателей 28 января.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. По подсчетам Центризбиркома, в них планирует принять участие от 13 до 15 кандидатов, в том числе Владимир Путин.
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