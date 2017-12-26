ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборы президента России

Центризбирком 25 декабря отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента в 2018 году

Накануне оппозиционер подал в Центризбирком документы для участия в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. ЦИК решил отказать Навальному из-за его непогашенной судимости, передает РИА «Новости».

Напомним, Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России год назад. В феврале 2017 года суд признал Алексея Навального виновными по делу о хищении имущества предприятия «Кировлес». В ЦИК неоднократно заявляли, что не допустят его регистрации кандидатом в президенты из-за судимости.

«Преступление, которое было инкриминировано Навальному, относится к числу тяжких, лишающих лицо, совершившее это преступление, права баллотироваться на должность президента РФ спустя десять лет по снятии либо погашении судимости. Судимость сохраняется, она не была снята или погашена», — объяснил член ЦИК Борис Эбзеев.

В постановлении говорится, что решение об отказе в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального и его уполномоченных представителей, было связано с «отсутствием у кандидата пассивного избирательного права», передает RT.

Как сообщали Юга.ру, 13 декабря Алексей Навальный представил свою предвыборную программу.