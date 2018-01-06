Верховный суд повторно признал законным решение ЦИК о недопуске Навального к выборам

Апелляционная коллегия Верховного суда 6 января рассмотрела жалобу Алексея Навального в связи с отказом ему в участии в выборах

Суд посчитал, что оснований для пересмотра решения не имеется и оставил жалобу без удовлетворения, сообщает «Медиазона» .

Жалобу оппозиционер подавал на постановление о признании законным решения Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения кандидатом в президенты РФ. Навальный просил отменить это решение и удовлетворить его административный иск.

Ранее юристы Навального заявляли, что если решение не будет отменено, отказ допустить его к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения 25 декабря. Оппозиционер обжаловал это решение в Верховном суде, однако суд признал отказ законным. Представитель Навального Александр Помазуев пояснил, что закон о выборах, который использовала комиссия, незаконно запрещает осужденным за тяжкие преступления становиться кандидатами — в Конституции этого запрета нет.

В ответ на решение ЦИК Навальный анонсировал забастовку избирателей 28 января.

Напомним, согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес». Жалоба на это решение находится на рассмотрении в ВС РФ и в ЕСПЧ.