Навальный анонсировал общероссийскую «забастовку избирателей»

Алексей Навальный объявил о начале подготовки к проведению общероссийской акции протеста 28 января

Об этом он заявил на своем сайте.

По мнению политика, на президентских выборах Кремлю нужна только явка, а после того как Центризбирком отказал Навальному в допуске на выборы, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему главе государства.

Навальный считает, что в выборах нет ни малейшего смысла, добавив, что у некоторых кандидатов типа Григория Явлинского и «Яблока» есть личные технические задачи — набрать 3% голосов и получить госфинансирование. Тем, кому интересно помочь этому, политик рекомендовал проголосовать на выборах, остальным он предложил «забастовку избирателей».

Подача предварительных заявок на проведение шествий и митингов 28 января начинается за месяц до мероприятия.