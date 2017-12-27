Навальный анонсировал общероссийскую «забастовку избирателей»

Вся Россия

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  • © Фото Михаила Мордасова, Юга.ру

Алексей Навальный объявил о начале подготовки к проведению общероссийской акции протеста 28 января

Об этом он заявил на своем сайте.

По мнению политика, на президентских выборах Кремлю нужна только явка, а после того как Центризбирком отказал Навальному в допуске на выборы, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему главе государства.

Навальный считает, что в выборах нет ни малейшего смысла, добавив, что у некоторых кандидатов типа Григория Явлинского и «Яблока» есть личные технические задачи — набрать 3% голосов и получить госфинансирование. Тем, кому интересно помочь этому, политик рекомендовал проголосовать на выборах, остальным он предложил «забастовку избирателей».

Подача предварительных заявок на проведение шествий и митингов 28 января начинается за месяц до мероприятия.

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Навальный призвал сторонников не участвовать в выборах и агитировать других не ходить на участки. Он пообещал организовать наблюдение за ходом голосования, чтобы не допустить фальсификации явки.

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Алексей Навальный Выборы Митинги

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