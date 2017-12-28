Кадыров пообещал распространять правду вопреки блокировке своих аккаунтов

Глава Чечни Рамзан Кадыров связал блокировку его аккаунтов в фейсбуке и инстаграме с тем, что он «доводил истину» до своих подписчиков

По словам Кадырова, по количеству подписок на него США были на третьем месте, а каждый день прибавлялось по 3-4 тысячи пользователей, большинство из которых — европейцы.

«Власти США это знали, и поэтому мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чечни отметил, что его заранее предупредили о внесении в санкционный список США.

«Но нас не остановят — мы на правильном пути. Мне приходят тысячи писем в Телеграм, Mylistory со словами поддержки. Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской Республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в "ВКонтакте", Mylistory, твиттере. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами», — заявил Кадыров.

Отметим, что в соцсетях Кадыров неоднократно высказывал негатив в сторону США, называя страну зачинщицей войн и мировым злом. Также он обвинял власти США в том, что они стремятся разрушить Россию, российских либералов он называл их слугами.

Как сообщали Юга.ру, Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 декабря. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, организованная Госдепом.

В Facebook объяснили блокировку санкциями, введенными против Кадырова — 20 декабря Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского» из-за того, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова политикой закрытия ртов, а в Минкомсвязи пообещали не оставить действия Facebook без ответа.

В целом у главы ЧР в Instagram и Facebook было более 4 млн подписчиков.