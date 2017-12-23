Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова

Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил о закрытии своего профиля в Instagram

Даудов пояснил, что это связано с блокировкой страницы главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретет своего достойного хозяина», — цитирует Даудова RT.

Как сообщали Юга.ру, Instagram и Facebook 23 декабря заблокировали аккаунты Кадырова. Власти Чечни заявили, что на страницы в соцсетях произошла кибератака. Кадыров, комментируя блокировку, сказал, что он сам собирался покинуть Instagram и в службе поддержки соцсети ему не ответили на вопросы о блокировке. Он подчеркнул, что у него все еще остались аккаунты в других соцсетях.

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