Из-за снегопада в Сочи закрыли часть горнолыжных трасс

Краснодарский край

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  • © Фото из аккаунта instagram.com/riderhelp_kp

В Сочи 22 декабря из-за сильного снегопада закрыли для райдеров часть горнолыжных трасс, это спровоцировало длинные очереди на подъемник

На курорте «Роза Хутор» закрыт Пик, сообщает riderhelp_kp.

«Во время снегопада, который шел два-три дня, выпало более 40 см снега, поэтому в горах высокая лавиноопасность. Постепенно открываются трассы цирка "Роза Хутор". Трассы с Пика откроют, если заключение противолавинной службы будет положительным», — прокомментировали на курорте «Роза Хутор».

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Напомним, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по лавиноопасности и налипанию мокрого снега.

Как сообщали Юга.ру, 15 декабря в Красной Поляне на курорте «Роза Хутор» официально стартовал новый горнолыжный сезон.

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