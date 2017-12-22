Из-за снегопада в Сочи закрыли часть горнолыжных трасс

В Сочи 22 декабря из-за сильного снегопада закрыли для райдеров часть горнолыжных трасс, это спровоцировало длинные очереди на подъемник

На курорте «Роза Хутор» закрыт Пик, сообщает riderhelp_kp.

«Во время снегопада, который шел два-три дня, выпало более 40 см снега, поэтому в горах высокая лавиноопасность. Постепенно открываются трассы цирка "Роза Хутор". Трассы с Пика откроют, если заключение противолавинной службы будет положительным», — прокомментировали на курорте «Роза Хутор».