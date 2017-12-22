Из-за снегопада в Сочи закрыли часть горнолыжных трасс
В Сочи 22 декабря из-за сильного снегопада закрыли для райдеров часть горнолыжных трасс, это спровоцировало длинные очереди на подъемник
На курорте «Роза Хутор» закрыт Пик, сообщает riderhelp_kp.
На Розе пока закрыт Пик. Поэтому весь народ в гостях у «Сказки». (Кто не в курсе, Сказка - это хлебница от 1600м, ведёт до Кабана. (Кто не в курсе, хлебница - это креселка с закрывающимся колпаком)) ⠀ �� Сергей Данченко ⠀ О да, мы знаем, что вы любите такие фоточки! Они помогают испытывать меньше боли в офисе :)
«Во время снегопада, который шел два-три дня, выпало более 40 см снега, поэтому в горах высокая лавиноопасность. Постепенно открываются трассы цирка "Роза Хутор". Трассы с Пика откроют, если заключение противолавинной службы будет положительным», — прокомментировали на курорте «Роза Хутор».
Напомним, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по лавиноопасности и налипанию мокрого снега.
Как сообщали Юга.ру, 15 декабря в Красной Поляне на курорте «Роза Хутор» официально стартовал новый горнолыжный сезон.
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