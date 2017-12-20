На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В Краснодарском крае с 20 по 23 декабря будет действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин

По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно будет в горах на отметках выше 1,5 тыс. метров.

Спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер безопасности. Туристам рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного схода лавин — склонов крутизной более 30°. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения ЧП следует звонить по телефонам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае метеорологи спрогнозировали ухудшение погоды к концу рабочей недели. В Сочи ожидается сильный дождь, сильный ветер и гроза.