На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
В Краснодарском крае 22 декабря спрогнозировали сильное налипание мокрого снега на проводах и деревья
Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует:
При налипании мокрого снега следует обращать внимание на целостность линий электропередач. Рекомендуется закрепить слабоукрепленные конструкции, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
При обнаружении обрыва ЛЭП или возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо- или теплоснабжении необходимо звонить по телефонам экстренных служб. При возникновении других чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
Кроме того, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по лавиноопасности.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Ставропольском крае спрогнозировали мокрый снег и гололед, что может вызвать ухудшение дорожной обстановки.
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