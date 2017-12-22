На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодарском крае 22 декабря спрогнозировали сильное налипание мокрого снега на проводах и деревья

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует:

При налипании мокрого снега следует обращать внимание на целостность линий электропередач. Рекомендуется закрепить слабоукрепленные конструкции, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

При обнаружении обрыва ЛЭП или возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо- или теплоснабжении необходимо звонить по телефонам экстренных служб. При возникновении других чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Кроме того, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по лавиноопасности.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Ставропольском крае спрогнозировали мокрый снег и гололед, что может вызвать ухудшение дорожной обстановки.

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