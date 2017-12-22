На Кубани в выходные прогнозируют мокрый снег. На юге потеплеет до 12 °С

В Краснодарском крае в выходные 23 и 24 декабря синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом

По данным Краснодарского гирометцентра, в регионе местами будет идти дождт и мокрый снег, возможно налипание мокрого снега и гололед. Температура ночью +1...-4 °С, в восточной половине до -8 °С, днем 0-5 °С, местами до 7 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.

В субботу в Краснодаре прогнозируют мокрый снег. Ночью похолодает до -4 °С, днем термометры покажут около 3 °С. В воскресенье будет облачно, ночная температура — 2 °С, днем будет до 6 °С.

На Черноморском побережье временами осадки, в Туапсинском районе ночью и утром гололед. Температура в ночь на 23 декабря 0-5 °С, в южной части 24 декабря — до 7 °С, днем воздух прогреется до 3-8 °С, в воскресенье по югу до 12 °С. Ветер 12-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега и лавиноопасности.