Похищенную с парковки магазина жительницу Краснодара нашли в Адыгее
40-летняя жительница Краснодара Юлия Перова, похищенная неизвестными, найдена живой
Об этом сообщили в СКР по Краснодарскому краю. Помощник руководителя ведомства Наталья Смяцкая уточнила, что похитителей Перовой ищут.
По словам источника Юга.ру, сейчас женщина находится в одном из отделений полиции в Адыгее и дает показания.
Как сообщали Юга.ру, Юлию Перову похитили 19 декабря с парковки магазина на улице Минской. По словам очевидца, несколько неизвестных посадили ее в Mercedes Vaneo и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Поисками женщины занимались правоохранительные органы и волонтеры.
Автомобиль, на котором увезли женщину, нашли сожженным в Тахтамукайском районе Адыгеи 21 декабря.
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