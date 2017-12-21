Похищенную с парковки магазина жительницу Краснодара нашли в Адыгее

40-летняя жительница Краснодара Юлия Перова, похищенная неизвестными, найдена живой

Об этом сообщили в СКР по Краснодарскому краю. Помощник руководителя ведомства Наталья Смяцкая уточнила, что похитителей Перовой ищут.

По словам источника Юга.ру, сейчас женщина находится в одном из отделений полиции в Адыгее и дает показания.

Как сообщали Юга.ру, Юлию Перову похитили 19 декабря с парковки магазина на улице Минской. По словам очевидца, несколько неизвестных посадили ее в Mercedes Vaneo и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Поисками женщины занимались правоохранительные органы и волонтеры.

Автомобиль, на котором увезли женщину, нашли сожженным в Тахтамукайском районе Адыгеи 21 декабря.