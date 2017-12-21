В Адыгее нашли сгоревшую машину, на которой увезли похищенную жительницу Краснодара

В Тахтамукайском районе Адыгеи нашли сожженную иномарку, на которой увезли похищенную жительницу Краснодара

В пресс-службе ГУ МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что 20 декабря у поселка Яблоновского был обнаружен полностью сожженный Mercedes, на котором, предположительно, увезли похищенную жительницу Краснодара. Информацию оперативно передали в Краснодарский край.