В Адыгее нашли сгоревшую машину, на которой увезли похищенную жительницу Краснодара
В Тахтамукайском районе Адыгеи нашли сожженную иномарку, на которой увезли похищенную жительницу Краснодара
В пресс-службе ГУ МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что 20 декабря у поселка Яблоновского был обнаружен полностью сожженный Mercedes, на котором, предположительно, увезли похищенную жительницу Краснодара. Информацию оперативно передали в Краснодарский край.
Как сообщали Юга.ру, 40-летнюю Юлию Перову похитили 19 декабря с парковки магазина на улице Минской. По словам очевидца, несколько неизвестных посадили ее в Mercedes Vaneo и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Поисками женщины занимаются правоохранительные органы и волонтеры.
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