В Адыгее нашли сгоревшую машину, на которой увезли похищенную жительницу Краснодара

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из аккаунта Typodar в Instagram, instagram.com/typodar

В Тахтамукайском районе Адыгеи нашли сожженную иномарку, на которой увезли похищенную жительницу Краснодара

В пресс-службе ГУ МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что 20 декабря у поселка Яблоновского был обнаружен полностью сожженный Mercedes, на котором, предположительно, увезли похищенную жительницу Краснодара. Информацию оперативно передали в Краснодарский край.

Как сообщали Юга.ру, 40-летнюю Юлию Перову похитили 19 декабря с парковки магазина на улице Минской. По словам очевидца, несколько неизвестных посадили ее в Mercedes Vaneo и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Поисками женщины занимаются правоохранительные органы и волонтеры

Краснодар Полиция Похищения людей
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале