К поискам похищенной женщины в Краснодаре присоединились волонтеры

Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам похищенной жительницы Краснодара

В группе поискового отряда появилось сообщение, что разыскивается Юлия Перова. По данным активистов, ее похитили с парковки магазина около 17:00. У 40-летней женщины русые волосы, серые глаза, среднее телосложение, ее рост — 165 см.