К поискам похищенной женщины в Краснодаре присоединились волонтеры
Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам похищенной жительницы Краснодара
В группе поискового отряда появилось сообщение, что разыскивается Юлия Перова. По данным активистов, ее похитили с парковки магазина около 17:00. У 40-летней женщины русые волосы, серые глаза, среднее телосложение, ее рост — 165 см.
Как сообщали Юга.ру, женщина пропала 19 декабря. По словам очевидца, несколько неизвестных посадили ее в Mercedes Vaneo и скрылись. Возбуждено уголовное дело.
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