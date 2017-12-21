К поискам похищенной женщины в Краснодаре присоединились волонтеры

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам похищенной жительницы Краснодара

В группе поискового отряда появилось сообщение, что разыскивается Юлия Перова. По данным активистов, ее похитили с парковки магазина около 17:00. У 40-летней женщины русые волосы, серые глаза, среднее телосложение, ее рост — 165 см. 

Как сообщали Юга.ру, женщина пропала 19 декабря. По словам очевидца, несколько неизвестных посадили ее в Mercedes Vaneo и скрылись. Возбуждено уголовное дело.

Краснодар Похищения людей
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