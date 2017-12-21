Навальный нашел у бывшей жены Пескова квартиру за 1,7 млн евро в центре Парижа
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у бывшей жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова квартиру за 1,77 млн евро в центре Парижа
По информации ФБК, квартира площадью 180 кв. метров была куплена в конце прошлого года. Она находится на Авеню Виктора Гюго, в одном из самых дорогих районов Парижа, в паре километров от Эйфелевой башни. В квартире есть прихожая, гостиная, четыре спальни, три санузла, прачечная и балкон.
Авторы расследования отметили, что в 2009–2013 годах супруга Пескова Екатерина Солоцинская зарабатывала не более 6 млн рублей в год. В 2013-м она приобрела дом и участок на Рублевке, а в Париже сначала ничем не занималась, а потом сотрудничала с некоммерческой ассоциацией «Франко-российский диалог» и руководила Российским центром науки и культуры в Париже, входящим в состав Россотрудничества. Судя по задекларированным доходам, Солоцинская не могла самостоятельно заработать на квартиру за 1,7 млн евро.
По версии Алексея Навального, покупка свершилась после того, как Дмитрий Песков «развелся и дал своей дочери и бывшей жене несколько миллионов евро на обустройство новой жизни».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году Алексей Навальный уличил пресс-секретаря президента в отдыхе на яхте за 26 млн рублей в неделю, а также нашел у Пескова часы за 37 млн рублей. В августе 2017 года ФБК обнаружил имущество у безработного сына Пескова.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.