В Адыгейске сменился глава города

Исполняющим обязанности мэра Адыгейска стал экс-министр экономического развития и торговли Адыгеи Махмуд Тлехас

Глава республики Мурат Кумпилов 11 декабря представил его активу города.

Прежний мэр Нальбий Гатагу по собственному желанию написал заявление об отставке и досрочно сложил полномочия. Мурат Кумпилов поблагодарил Нальбия Гатагу за многолетнюю плодотворную работу и подчеркнул, что с его именем связаны значительные преобразования в городе.

Представляя Махмуда Тлехаса в качестве нового руководителя муниципалитета, глава Адыгеи определил ряд приоритетных задач по развитию города. Он указал, что важнейшим критерием оценки эффективности работы городской администрации будут оставаться демографические показатели.

Нового главу города выберут члены Совета народных депутатов, пеедает пресс-служба главы Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году в Адыгее были внесены изменения закона «О местном самоуправлении», которые предусматривают изменение структуры муниципальной власти и появление сити-менеджеров.