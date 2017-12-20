Завершено строительство «Ростов-Арены»
Власти Ростовской области отчитались о завершении строительства стадиона «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года
Подготовка стадиона к сдаче обсуждалась на заключительном заседании рабочей группы по строительству объекта. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что теперь началась работа по получению заключения на соответствие построенного объекта проектной документации, а также по вводу стадиона в эксплуатацию.
«Мы сегодня констатируем, что строительство стадиона «Ростов-Арена» завершено, начаты работы по приемке объекта в эксплуатацию», — заявил на совещании губернатор региона Василий Голубев.
Сейчас завершается благоустройство пристадионной территории, высадка растений запланирована на начало весны.
Как сообщали Юга.ру, госконтракт на строительство ростовской арены был подписан в 2014 году с компанией «Спорт-Инжиниринг». которая является застройщиком нескольких стадионов к ЧМ-2018.
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Возле стадиона появятся новый бульвар, пляж и культурно-образовательный центр.
Изначально планировалось сдать стадион к 25 декабря 2017 года. В марте Василий Голубев заявил, что сроки официально передвинули на 1 ноября, в этом же месяце планировалось принять на арене товарищеский матч сборной России с командой Боснии и Герцеговины. Сроки не удалось соблюсти из-за сложностей с оформлением документов на объекте, заявили власти региона.
Первый матч на новом стадионе «Ростов-Арена» планируют провести 15 апреля 2018 года между ФК «Ростов» и «СКА-Хабаровск». После ЧМ-2018 «Ростов-Арена» станет базовой площадкой для ФК «Ростов».
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