Завершено строительство «Ростов-Арены»

Власти Ростовской области отчитались о завершении строительства стадиона «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года

Подготовка стадиона к сдаче обсуждалась на заключительном заседании рабочей группы по строительству объекта. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что теперь началась работа по получению заключения на соответствие построенного объекта проектной документации, а также по вводу стадиона в эксплуатацию.

«Мы сегодня констатируем, что строительство стадиона «Ростов-Арена» завершено, начаты работы по приемке объекта в эксплуатацию», — заявил на совещании губернатор региона Василий Голубев.

Сейчас завершается благоустройство пристадионной территории, высадка растений запланирована на начало весны.

Как сообщали Юга.ру, госконтракт на строительство ростовской арены был подписан в 2014 году с компанией «Спорт-Инжиниринг». которая является застройщиком нескольких стадионов к ЧМ-2018.