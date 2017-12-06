«Ростов» подтвердил отставку Кучука. Дмитрий Кириченко назначен и.о. главного тренера
В футбольном клубе «Ростов» 6 декабря сообщили о смене главного тренера
Как сообщали Юга.ру, клуб расторг контракт с белорусским специалистом Леонидом Кучуком.
После матча 19-го тура чемпионата России, в котором желто-синие проиграли аутсайдеру турнира московскому «Динамо», у главного тренера состоялись переговоры с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом, по итогам которых Леонид Кучук написал заявление об уходе.
«Ростов-на-Дону — прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой», — цитирует бывшего главного тренера пресс-служба «Ростова».
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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кириченко.
В футбольной карьере Кириченко — выступление за минераловодский «Локомотив», новоалександровскую «Искру», таганрогское «Торпедо», «Ростсельмаш» и позже «Ростов», ЦСКА, ФК «Москва», «Сатурн» из Раменского и саранскую «Мордовию». Провел 12 матчей в составе сборной России, в которых забил 4 мяча. Становился лучшим бомбардиром чемпионата России 2002 и 2005 годов.
В 2014 году Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб донского клуба. В августе 2016-го исполнял обязанности наставника команды. После ухода Курбана Бердыева в мае 2017 года клуб рассматривал Кириченко в качестве кандидата на пост главного тренера.
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