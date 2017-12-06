«Ростов» подтвердил отставку Кучука. Дмитрий Кириченко назначен и.о. главного тренера

В футбольном клубе «Ростов» 6 декабря сообщили о смене главного тренера

Как сообщали Юга.ру, клуб расторг контракт с белорусским специалистом Леонидом Кучуком.

После матча 19-го тура чемпионата России, в котором желто-синие проиграли аутсайдеру турнира московскому «Динамо», у главного тренера состоялись переговоры с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом, по итогам которых Леонид Кучук написал заявление об уходе.

«Ростов-на-Дону — прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой», — цитирует бывшего главного тренера пресс-служба «Ростова».