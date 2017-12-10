ФК «Ростов» обыграл «Уфу» в последнем матче года

Футбольный клуб «Ростов» 10 декабря провел матч 20-го тура российской премьер-лиги против «Уфы»

Игра прошла на ростовском стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил защитник ростовчан Сверрир Ингасон после передачи Александра Зуева.

На зимний перерыв желто-синие уходят с 25 очками, расположившись на десятой сточке в турнирной таблице чемпионата России.

Весенняя часть сезона РФПЛ возобновится 4 марта. В первом матче 2018 года «Ростов» сыграет в гостях у «Краснодара».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче донской клуб проиграл аутсайдеру турнира московскому «Динамо». После этого «Ростов» расторг контракт с главным тренером Леонидом Кучуком. Исполнять его обязанности будет Дмитрий Кириченко.