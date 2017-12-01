В Дагестане родственник пациента с огнестрельным ранением избил врача

Дагестан

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане родственник пациента, доставленного в больницу с огнестрельным ранением, нанес врачу тяжелые травмы

Инцидент произошел 27 ноября в Центральной городской больнице Буйнакска.

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Когда хирурги проводили операцию, родные и близкие пациента пытались прорваться в операционную. Травматолог Муслим Магомедов, который оказывал помощь пострадавшему, сделал им замечание и потребовал освободить проход в операционный блок. После этого один из родственников набросился на врача.

В результате медработника госпитализировали в травматологическое отделение, у него диагностировали перелом челюсти и черепно-мозговую травму, сообщил РИА «Новости» представитель минздрава Дагестана.

Личность нападавшего установлена, принимаются меры по его задержанию, сообщил замначальника городского отдела ОМВД Насир Маммаев. Проводится проверка.

После инцидента в больнице установили тревожную кнопку, видеонаблюдение и подписали договор об охране учреждения.

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Как сообщали Юга.ру, в январе в Сочи пациент избил фельдшера, в апреле в Ростове на медиков скорой помощи напали с молотком, житель Новороссийска избил медсестру, а в Ялте осудили мужчину за нападение на водителя скорой, который вез ребенка в больницу.

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