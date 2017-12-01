В Дагестане родственник пациента с огнестрельным ранением избил врача

В Дагестане родственник пациента, доставленного в больницу с огнестрельным ранением, нанес врачу тяжелые травмы

Когда хирурги проводили операцию, родные и близкие пациента пытались прорваться в операционную. Травматолог Муслим Магомедов, который оказывал помощь пострадавшему, сделал им замечание и потребовал освободить проход в операционный блок. После этого один из родственников набросился на врача.

В результате медработника госпитализировали в травматологическое отделение, у него диагностировали перелом челюсти и черепно-мозговую травму, сообщил РИА «Новости» представитель минздрава Дагестана.

Личность нападавшего установлена, принимаются меры по его задержанию, сообщил замначальника городского отдела ОМВД Насир Маммаев. Проводится проверка.

После инцидента в больнице установили тревожную кнопку, видеонаблюдение и подписали договор об охране учреждения.