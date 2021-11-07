Когда перерыв на игры сборных — очень кстати. Артур Каратай — об очередном поражении ФК «Краснодар»
В субботу ФК «Краснодар» в Москве уступил «Динамо» со счетом 1:0. Для «быков» это поражение стало третьим кряду — ранее были 0:1 от «Крыльев Советов» и особенно болезненные 0:3 в кубке от ПФК «Кубань». Футбольный аналитик Артур Каратай пытается разобраться, кто во всём виноват и что с этим делать:
— Футбол соткан из нюансов. Об этом еще недавно говорили и Гончаренко, и Галицкий. У «Краснодара» сейчас если и не игровой кризис, то кризис зависимости от этих самых нюансов. Один из них — плохая форма почти всей атакующей линии. Команда не забивает три игры подряд, и это, как говорил персонаж фильма «Счастливое Число Слевина», повод для тревоги. Гончаренко уж и Кордобу усадил в запас (вполне заслуженно), но без него и цеплялись за мячи не лучшим образом, и вышедшего Ионова использовали не оптимальным образом.
Есть и еще один нюанс: проблему правого защитника решить пока не получается. В прошлом туре из этой зоны «привез» гол Петров (после чего и сам получил новую травму). Рамирес тоже лечится. Вот и пошел Гончаренко на эксперимент со Спайичем на правом фланге. Итог — Грулев забил именно из этой зоны. Матч с «Динамо» команда завершала с Вильеной на месте правого защитника и Черновым на левой бровке. Кто знает, возможно, в следующей игре, со «Спартаком», именно такой вариант и увидим.
Другая проблема — эмоционального характера. Не заслуживая по наполнению матчей «баранок» что с «Крыльями», что с «Динамо», команда тем не менее проигрывает. Питбулем, который выгрызает победы там, где не совсем идет игра, «Краснодар» смотрелся только против «Сочи». Куда потом делась эта командная страсть — для меня загадка. Сейчас, даже если смотреть на статистику выигранных единоборств — всё в норме. Но чего-то так и не хватает. Или кого-то.
После поражения от «Динамо», конечно, хлебнет «Краснодар» новой критики. Группа лидеров уходит вперед, а вместе с ней —и еврокубковые перспективы. Поэтому, возможно, грядущая пауза на игры сборных будет необходимой передышкой. Ганчаренко нужно понять, как развернуть ситуацию в свою пользу и вернуть команду на победные рельсы. Тем временем, глядишь, и лазарет опустеет. А 20 ноября — «Спартак», отличный раздражитель. Его сейчас никто не боится (пусть даже и «Краснодар» тоже страха не вызывает).
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