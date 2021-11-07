Когда перерыв на игры сборных — очень кстати. Артур Каратай — об очередном поражении ФК «Краснодар»

В субботу ФК «Краснодар» в Москве уступил «Динамо» со счетом 1:0. Для «быков» это поражение стало третьим кряду — ранее были 0:1 от «Крыльев Советов» и особенно болезненные 0:3 в кубке от ПФК «Кубань». Футбольный аналитик Артур Каратай пытается разобраться, кто во всём виноват и что с этим делать:

— Футбол соткан из нюансов. Об этом еще недавно говорили и Гончаренко, и Галицкий. У «Краснодара» сейчас если и не игровой кризис, то кризис зависимости от этих самых нюансов. Один из них — плохая форма почти всей атакующей линии. Команда не забивает три игры подряд, и это, как говорил персонаж фильма «Счастливое Число Слевина», повод для тревоги. Гончаренко уж и Кордобу усадил в запас (вполне заслуженно), но без него и цеплялись за мячи не лучшим образом, и вышедшего Ионова использовали не оптимальным образом.