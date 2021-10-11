«Построят собор – и у Туапсе не станет набережной»

Даже самое благое дело при неправильном подходе способно обернуться последствиями, от которых в итоге будет грустно всем сторонам. Об этом на примере озвученных недавно планов строительства соборного храма в Туапсе рассуждает жительница этого города Анна Сероштан:

— Вот уже несколько лет в Туапсе с завидной периодичностью появляются новости о намерениях построить церковь в том или ином районе города. И, как правило, в ответ звучат голоса туапсинцев: возражали жители улицы Судоремонтников, когда дом Божий вознамерились построить прямо под окнами их домов; бурной была реакция и на проект на улице Калараша — на том участке жителям уже пообещали долгожданный бассейн.

Поэтому, когда минувшим летом была озвучена новость о строительстве не просто церкви, а соборного храма на набережной, на землях бывшего морвокзала, логично было ожидать со стороны туапсинцев хоть какой-нибудь реакции. Но нет: прошел месяц, второй — тишина. А ведь очень сложно придумать для дома Божьего площадку более неподходящую, даже вредную — и для города, и для жителей, да и для самой церкви.

Если вы бывали в Туапсе, то наверняка гуляли по набережной. Она у нас небольшая, зажата между морем и железнодорожными путями, по которым круглосуточно идут составы в порт. Тем не менее, какая-никакая, а достопримечательность: есть где прогуляться, на море посмотреть. Да и скверик небольшой имеется — как раз на месте бывшего морвокзала. Это, кстати, тоже было красивое здание, гордость города, многие до сих пор надеются, что когда-нибудь его отстроят заново, и станет Туапсе, как и раньше — пассажирским портом.

Вот именно на месте этого сквера администрация и предлагает построить собор. А это значит что? Что туапсинцам придется попрощаться не только с идеей о том, что морвокзал отстроят заново, но и со всей прогулочной зоной вдоль моря.

Ведь собор — не часовня, места под него надо много. Очень много. Участок бывшего морвокзала — это тысяча квадратных метров. А под православный собор, согласно строительным нормам (да, и такие имеются) полагается выделить не менее 14 тысяч. Ну или хотя бы три тысячи — если строить не соборный храм, а приходской. Вот и считайте сами, за счет чего будут добираться недостающие квадратные метры.

А есть еще охранная зона железной дороги, не менее 100 метров. То есть храм придется либо ставить прямо посреди набережной, либо ликвидировать ж/д пути. О них, конечно, туапсинцам тоже есть что сказать нехорошего, но эти пути — единственные, через которые грузы поступают в порт. Для нескольких тысяч туапсинцев, работающих в порту, ликвидация железной дороги на этом отрезке будет означать потерю работы.

Строительство храма — дело, безусловно, Богоугодное. Тем более, если это кафедральный собор, который наверняка станет центром притяжения для верующих. Вот только в православии принято решать всем миром, где ставить храмы.

Потому что до смешного доходит: весь год нас призывали голосовать за проекты благоустройства. То есть, где именно оборудовать детскую площадку или сделать сквер, администрация сама решить не может. А построить такое монументальное сооружение на таком чувствительном для туапсинцев участке — пожалуйста. И ведь могли бы хотя бы на чужих ошибках поучиться: что бывает, когда такие вопросы не обсуждаются с общественностью, мы всей страной имели возможность не так давно наблюдать в Екатеринбурге.