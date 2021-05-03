Сумбур в игре и беспощадность арбитра. Что помешало «быкам» победить «Сочи»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

Спортивный аналитик Артур Каратай невысоко оценивает футбол, показанный ФК «Краснодар» в заключительном домашнем матче сезона-2021/21. Но при этом считает, что даже такие «быки» вполне могли победить — помешал эпизод, который в других обстоятельствах мог бы привести к громкому скандалу.

— «Краснодар» закрыл домашний сезон фактически так же, как его и провел: сумбурно, неудачливо и даже слегка равнодушно. А ведь «Сочи» с недавних пор — соперник принципиальный. Вторая команда Питера, как ни крути. Играть с ней крайне сложно, и при этом желательно не давать в начале матча никаких фор.

А тут «Краснодар» уже на шестой минуте попал под грузовик в виде обновленных трактовок игры рукой в своей штрафной. Но раз уж такое правило принято, то к пенальти вопросов нет.

«Краснодар» быстро осознал, что через пасы низом при таком счете преодолевать двойную защитную линию «Сочи» — тот еще кроссворд. И Ганчаренко, по всей видимости, попросил чаще обычного использовать длинные забросы, где за мяч должны были бороться Берг, Ионов и Классон. Иногда это приносило плоды: удачные подборы позволяли доставлять мяч в штрафную уже по-настоящему акцентированно.

После ответного гола и выхода Вандерсона со скамейки запасных появилось ощущение, что «Сочи» может и второй пустить. Работу в позиционном давлении «Краснодар» вел качественно, пусть мяч и ходил не особенно быстро. Но потом случился судья Сиденков.

Я с десяток раз пересмотрел эпизод, в котором Кабелла получил вторую желтую карточку. И по-прежнему не могу понять, за что арбитр удалил француза. Грубости не было, чрезмерной реакции тоже. Вообще, отечественные арбитры уже слегка надоели такими вот красными на ровном месте. Хорошо еще, что «Краснодар» уже не имеет турнирных задач на остаток сезона, иначе быть громкому скандалу.

После матча с публикой попрощались Ари и Берг. А еще клуб объявил об уходе Камболова. Разумеется, это не последние потери и прощания. Но перед началом громкой межсезонки вы погуляйте как следует за эти десять выходных и не забудьте про заключительные выезды к ЦСКА и «Ростову». А потом — здравствуй, новая футбольная жизнь.

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Развлечения Сергей Галицкий ФК «Краснодар» ФК «Сочи» Футбол

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Сумбур в игре и беспощадность арбитра. Что помешало «быкам» победить «Сочи»
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