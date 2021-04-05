«Что «Краснодару» делать дальше?»

Мурад Мусаев со второй попытки получил отставку, и в моем понимании для него этот вариант был не менее желанным, чем для футболистов. Игроки уже даже и не скрывали на поле того, что они сильно устали от Мусаева. Думается, это было взаимно.

Обычно после тура я пишу о матче «Краснодара». Но сегодня о самой игре с «Ахматом» писать не вижу никакого смысла. Потому что футбола в субботу фактически и не было. Куда важнее то, что случилось после этих постыдных 0:5.

Мы можем много теоретизировать о том, что привело к этому кризису. Очевидно лишь то, что он не стал внезапным. Делать из отставки трагедию — последнее дело. В конце концов футбол — это игра, призванная развлекать. И в футболе, как и в жизни, почти всё временно. Игроки и тренеры в первую очередь.

Для Мусаева это был первый серьезный тренерский опыт, и ему будет что вспомнить хорошего про эти три года. А нынешний кризис он не смог преодолеть, в первую очередь, именно из-за отсутствия того самого опыта. Этому не научат в тренерской школе, никакие лицензии тут не помогут. Через это просто надо пройти самому.

С благодарностью провожая Мусаева, «Краснодару» предстоит решать наиважнейший вопрос — что делать дальше. Под «Краснодаром» я, разумеется, имею в виду Сергея Галицкого. Его проект теряет свой первородный блеск в глазах футбольной общественности. Игры в ориентацию на воспитанников и строго атакующий футбол — весьма хрупкая материя. А сейчас команде требуется тот, кто ее взбодрит и направит в другом направлении. Новому тренеру предстоит решить глобальные проблемы с обороной, пережить серьезное обновление состава и убедить президента в том, что не всегда нужно ломиться в чужую штрафную всей командой.

Первая кандидатура, обсуждаемая в прессе, — Виктор Гончаренко. Со стороны кажется, что это оптимальный вариант. Он не проваливался ни в одном клубе, его команды всегда играют в атаку, он способен серьезно подтянуть «физику» и любит работать с молодыми футболистами. И он — русскоязычный, что важно для постоянного контакта с Галицким. Кроме того, несмотря на молодость, Гончаренко уже имеет серьезный опыт работы на высоком уровне. Скрестим пальцы и будем ждать новостей.

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