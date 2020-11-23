«Главный вопрос: в «Краснодаре» больше живых или травмированных?»

«Пауза на матчи сборных пошла клубу на пользу. К «Тамбову» из основной обоймы вне состава оказались лишь Сафонов, Кайо, Петров, Стоцкий и Вандерсон. Сущий пустяк, а не потери, если сравнивать, к примеру, с недавней игрой против «Спартака». Артур Каратай разбирает матч «быков» с тамбовчанами и называет проблемы грядущего домашнего матча с «Севильей».

— Сейчас такие времена пошли для болельщиков «Краснодара», что нервное напряжение появляется еще на стадии предматчевого протокола. Главный вопрос последних месяцев постоянно висит в воздухе: в команде больше живых или травмированных? К счастью, в этом плане пауза на матчи сборных пошла клубу на пользу. К «Тамбову» из основной обоймы вне состава оказались лишь Сафонов, Кайо, Петров, Стоцкий и Вандерсон. Сущий пустяк, а не потери, если сравнивать, к примеру, с недавней игрой против «Спартака». Традиционный сумбур после матчей сборных никуда не делся. «Краснодар», разумеется, имел ощутимое преимущество, но тут надо сказать спасибо самому «Тамбову». Все мы знаем, что, когда «Краснодар» не поджимают прессингом, команда много создает на чужой половине. У тамбовчан нет ресурсов для такого футбола, а потому это сводилось к реализации моментов у их ворот. Забили один и должны были забивать еще, но не сумели. Казалось бы, пойдет валидол. Но с такой скамейкой Мусаеву удалось не просто освежить игру, а забрать контроль так, чтобы не было моментов у ворот Городова.

Интересно, что при наличии в запасе и Маркова, и Берга, и Ари в центре нападения с первых минут вышел Классон. Думаю, это в большей степени не тактика, а вопрос кондиций и формы нападающих. Но Ари все же появился, впервые с марта! И за 15—20 минут отчасти показал, почему его так не хватало. Умение бразильца зацепиться за мяч на чужой половине и качественно сыграть в подыгрыше — те качества, которых, по сути, нет ни у Маркова, ни даже у Берга, при всей симпатии к шведу.