«Как за два года пройти путь от аналитика до директора в большой компании»

Привет! Меня зовут Семён Ручушкин, я работаю директором проектов в «Ростелекоме». В этом посте я хочу рассказать о своем карьерном пути в ИТ-кластере компании. С чего все началось Свою карьеру я начал в небольшой IT-компании, которая занималась созданием мультимедийных систем — тренажеров для предприятий нефтегазовой сферы. Пару лет спустя, после получения практических навыков системного и бизнес-аналитика, получил оффер от краснодарского АО «Тандер» — там предлагали должность системного аналитика для электронного документооборота с релокацией. Я согласился и вместе с семьей переехал в Краснодар. Довольно быстро я стал куратором подсистемы, но затем с грустью обнаружил, что это потолок. Карьерное продвижение закончилось, и, как следствие, интересные задачи — тоже. На тот момент я начал проходить несколько собеседований в разных компаниях, но в итоге оффер принял от «Ростелекома». Первое, что меня подкупило, — качество и формат самого собеседования. Никогда и нигде меня так профессионально не интервьюировали — это на самом деле стало решающим моментом при выборе компании. У меня была системная оценка и подробный рассказ о сложностях проекта, с которыми я бы столкнулся. Честность подкупила. «Ростелеком»: ожидание vs реальность Итак, я попал в команду единого продуктового каталога ИТ-кластера «Ростелекома» на позицию главного системного аналитика краснодарского подразделения.

Долго ждать боевых задач не пришлось: буквально через пару недель меня перевели на направление интеграции единого продуктового каталога с ландшафтом компании. Другими словами, надо было сделать web-компонент, который бы встраивался в систему продаж на этапе формирования продуктовой части заявки и минимизировал трудоемкость и сроки интеграции с единым продуктовым каталогом. На старте проекта нас было трое: за год мы создали продукт и запустили с его помощью продажи в пяти системах. Направление интеграции тем временем выросло с 3 до 14 человек. За этот период приходилось решать задачи, которые ставили меня в тупик. Это действительно мотивирует — когда у тебя не очередная рутина, которую можно решить на автомате, а проект, ради которого надо проштудировать множество материалов, выбрать правильные инструменты разработки и архитектуру. И таких задач в «Ростелекоме» оказалось много. Вообще, в компании уникальный продуктовый портфель: при желании ты можешь переходить с одного проекта на другой, при этом они все разные по сути, но одинаковые по масштабу. Это меня впечатлило.

Например, у команды есть возможность самостоятельно выбрать языки и инструменты на проекте, а это не так часто встречается в больших компаниях, которые с ног до головы обложены всевозможными регламентами. Свобода действий не ограничивается только разработкой — команда сама может перестраиваться и адаптировать свою структуру под конкретный проект и потребности заказчика, выбирать для себя методики и практики, которые лучше всего подойдут в данном случае. Главный KPI — это удовлетворенность заказчика. Повышения Придя на проект, я старался делать все для достижения его целей, поэтому спасибо руководству за то, что мне дали возможность проявить себя, инвестировали в мое обучение силы и время. Еще на испытательном сроке мне предложили должность руководителя проекта. Задачи, которые передо мной ставились, заставляли развиваться очень быстро. Сейчас я отвечаю за разработку всех направлений развития единого продуктового каталога и управляю проектами, в которых задействованы в общей сложности более 40 человек.

Деньги и грейды В нашей команде действует система повышения грейдов. Тут нет каких-то жестких цифр и табличек, мол, сделал столько-то проектов, прошел столько-то тестов — автоматом получаешь грейд выше. С каждым сотрудником мы проводим индивидуальные регулярные встречи, на которых обсуждаем успехи и направление развития. И я говорю сейчас не только про финансовую мотивацию. Вот, к примеру, один из кейсов. Аналитик хотел заниматься дизайном и повысить свою экспертизу в этом деле. Мы с радостью отправили его на курсы, в итоге сегодня он может полноценно заменять дизайнеров при необходимости и сам работает с макетами. Он повысил свою значимость для команды, тем самым получив прибавку к зарплате. В выигрыше все. Сейчас мы стараемся идти к тому, чтобы сделать процессы повышения грейдов еще более прозрачными и открытыми.