«Как за два года пройти путь от аналитика до директора в большой компании»
Краснодарский край, Вся Россия Партнерский Распечатать
Привет! Меня зовут Семён Ручушкин, я работаю директором проектов в «Ростелекоме». В этом посте я хочу рассказать о своем карьерном пути в ИТ-кластере компании.
С чего все началось
Свою карьеру я начал в небольшой IT-компании, которая занималась созданием мультимедийных систем — тренажеров для предприятий нефтегазовой сферы. Пару лет спустя, после получения практических навыков системного и бизнес-аналитика, получил оффер от краснодарского АО «Тандер» — там предлагали должность системного аналитика для электронного документооборота с релокацией. Я согласился и вместе с семьей переехал в Краснодар.
Довольно быстро я стал куратором подсистемы, но затем с грустью обнаружил, что это потолок. Карьерное продвижение закончилось, и, как следствие, интересные задачи — тоже.
На тот момент я начал проходить несколько собеседований в разных компаниях, но в итоге оффер принял от «Ростелекома». Первое, что меня подкупило, — качество и формат самого собеседования. Никогда и нигде меня так профессионально не интервьюировали — это на самом деле стало решающим моментом при выборе компании. У меня была системная оценка и подробный рассказ о сложностях проекта, с которыми я бы столкнулся. Честность подкупила.
«Ростелеком»: ожидание vs реальность
Итак, я попал в команду единого продуктового каталога ИТ-кластера «Ростелекома» на позицию главного системного аналитика краснодарского подразделения.
Долго ждать боевых задач не пришлось: буквально через пару недель меня перевели на направление интеграции единого продуктового каталога с ландшафтом компании. Другими словами, надо было сделать web-компонент, который бы встраивался в систему продаж на этапе формирования продуктовой части заявки и минимизировал трудоемкость и сроки интеграции с единым продуктовым каталогом.
На старте проекта нас было трое: за год мы создали продукт и запустили с его помощью продажи в пяти системах. Направление интеграции тем временем выросло с 3 до 14 человек. За этот период приходилось решать задачи, которые ставили меня в тупик. Это действительно мотивирует — когда у тебя не очередная рутина, которую можно решить на автомате, а проект, ради которого надо проштудировать множество материалов, выбрать правильные инструменты разработки и архитектуру.
И таких задач в «Ростелекоме» оказалось много. Вообще, в компании уникальный продуктовый портфель: при желании ты можешь переходить с одного проекта на другой, при этом они все разные по сути, но одинаковые по масштабу. Это меня впечатлило.
Например, у команды есть возможность самостоятельно выбрать языки и инструменты на проекте, а это не так часто встречается в больших компаниях, которые с ног до головы обложены всевозможными регламентами.
Свобода действий не ограничивается только разработкой — команда сама может перестраиваться и адаптировать свою структуру под конкретный проект и потребности заказчика, выбирать для себя методики и практики, которые лучше всего подойдут в данном случае. Главный KPI — это удовлетворенность заказчика.
Повышения
Придя на проект, я старался делать все для достижения его целей, поэтому спасибо руководству за то, что мне дали возможность проявить себя, инвестировали в мое обучение силы и время. Еще на испытательном сроке мне предложили должность руководителя проекта. Задачи, которые передо мной ставились, заставляли развиваться очень быстро. Сейчас я отвечаю за разработку всех направлений развития единого продуктового каталога и управляю проектами, в которых задействованы в общей сложности более 40 человек.
Деньги и грейды
В нашей команде действует система повышения грейдов. Тут нет каких-то жестких цифр и табличек, мол, сделал столько-то проектов, прошел столько-то тестов — автоматом получаешь грейд выше. С каждым сотрудником мы проводим индивидуальные регулярные встречи, на которых обсуждаем успехи и направление развития.
И я говорю сейчас не только про финансовую мотивацию. Вот, к примеру, один из кейсов. Аналитик хотел заниматься дизайном и повысить свою экспертизу в этом деле. Мы с радостью отправили его на курсы, в итоге сегодня он может полноценно заменять дизайнеров при необходимости и сам работает с макетами. Он повысил свою значимость для команды, тем самым получив прибавку к зарплате. В выигрыше все.
Сейчас мы стараемся идти к тому, чтобы сделать процессы повышения грейдов еще более прозрачными и открытыми.
Пока даже не берусь сказать, где еще у меня получилось бы проделать путь от аналитика до директора проектов за столь короткий срок. Для себя я выделил ключевые составляющие успеха:
1. Развиваться каждый день
Если вы сами хотите развиваться, ваш продукт тоже будет становиться лучше. Если вы просто хотите выполнять свою работу, быть человеком-функцией, вы можете и дальше вполне хорошо ее выполнять. Но вы не станете лучше, это приведет к тому, что вы закостенеете на работе и в личном развитии. Сюда же добавлю: выбирайте компанию, которой тоже нужен ваш рост.
2. Работать в команде
Когда вся команда ориентирована на результат — это не просто правильно, это еще и выгодно. В «Ростелекоме» удалось создать команду, которая так же сильно болеет за результат и вкладывается в процесс. Работайте с мотивированными профессионалами, и любой проект будет по плечу.
3. Не бояться ошибок
Ошибаться — нормально. Это значит, что вы продолжаете что-то делать, пробуете новое, делаете выводы. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
4. Быть гибким
У нас в команде своя версия Agile, позволяющая нам быстро менять процессы при необходимости.
Мы работаем для наших заказчиков, поэтому для меня важно получать от них живую обратную связь. Мы готовы на многое, чтобы в итоге бизнес сказал нам: «Ребята, ваш продукт ощутимо упростил нам жизнь и отлично работает». Важно, чтобы и команда это знала и понимала. К счастью, пока все складывается так, что мы часто слышим подобные отклики.
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