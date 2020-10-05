«Из топ-клубов у "Краснодара" самая печальная ситуация с составом»

«Скажем, посмотрел я вчера "Севилью". Испанцы по физической готовности на совершенно ином по сравнению с "Краснодаром" уровне. Поэтому они в основное время не проиграли ни "Баварии", ни "Барселоне". Если "Краснодар" в Лиге чемпионов станет заниматься тем же, чем против "Динамо", наказание будет суровым». Аналитик Артур Каратай о сегодняшних возможностях ФК «Краснодар».

— На фоне вчерашнего безумия в Англии «Краснодар» еще легко отделался. Хотя по факту это все равно был сущий ужас. Нет, после изматывающего матча в Греции я ничего хорошего с «Динамо» и не ждал. Мы плавно приходим к тому, что возможности этой команды зависят от того, насколько пустой у нее лазарет. Вчера к моменту гола Грулева тренерский штаб не мог рассчитывать на Петрова, Рамиреса, Ольссона, Вандерсона и Ари. В оптимальном сочетании вся пятерка — игроки старта. Остальные были просто вымотаны, проблемы с физикой никуда не делись. А некоторые еще и после повреждений, как Кайо и Берг.

С другой стороны, уже давно было известно, что «Краснодару» придется играть всю осень в адском графике. Может, стоило клубу заранее позаботиться о расширении обоймы? Ведь некоторые позиции уже давно требуют усиления. Скажем, четвертый центральный защитник. То были разговоры про Кутепова, то про Семенова. Ок, ждали выхода в Лигу чемпионов и гарантированных призовых? Неужели только от этого селекция зависит? Ну сегодня фактически последний день заявки по еврокубкам. А надо еще и наигрывать связи.





Вроде бы ходили разговоры по Лесовому и Кузяеву. Первый уже давно выбрал «Динамо» и вчера стал одним из тех, кто разрывал оборону «Краснодара». А Кузяев все еще выбирает между «Локо» и «Зенитом». До этого был сорвавшийся переход Жиркова. Получается, нет в «Краснодаре» того, кто может приехать и убедить игрока в серьезности проекта? Привести такие аргументы, что сделают краснодарский вариант приоритетным продолжением карьеры. Мусаев вчера после матча сказал, что, возможно, команду пополнит один футболист. Но этого мало. Да, есть академия, однако у этих ребят есть выступления за «Краснодар-2». На сегодняшний день из наших топ-клубов у «Краснодара» самая печальная ситуация с составом. Во многих играх попросту некому выйти и усилить игру.