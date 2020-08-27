«Это вообще был матч не самого высокого уровня. Если уж кого-то выделять у хозяев, то Сафонова, сделавшего уйму классных сейвов, и Классона, который неделю назад вышел после паузы в 450 дней, а сейчас уже способен играть целый матч без замены». Артур Каратай о домашней встрече «Краснодара» с ЦСКА.

— Редкий случай: в матче с ЦСКА не было фаворита не потому, что обе команды сильны, а потому, что обе сейчас находятся в паршивом состоянии. «Краснодар» получил свою порцию критики после «Урала», а ЦСКА за домашнее поражение от «Рубина» снова принялись называть неумелым детсадом. Гончаренко удивил вчера прежде всего схемой — ушел от модели с тремя центральными защитниками в пользу атаки. Это отчасти принесло свои плоды в первом тайме, когда гости лучше контролировали мяч и были немного более цельными в финальной трети.

«Краснодар» по-прежнему выглядел плохо физически и, такое ощущение, начал матч в экономрежиме и без прессинга, как раз чтобы не выдыхаться раньше времени. Явных голевых моментов ни у кого не было, коррективы внесла срезка от Сорокина. К слову, Егор, заменявший Кайо, провел неплохой матч, особенно с учетом длительного отсутствия практики. Его «левоногость» не раз позволяла «быкам» начинать атаки первым темпом без потери времени, как это бывало с Кайо.

В перерыве Мусаев убрал медлительного Газинского и выпустил гораздо более мобильного Вильену. В первом тайме полузащитник часто оставался персонально против Влашича, и было видно, как тяжело Юрию даются эти дуэли. Вильена и атаке добавил больше опций — возможно, с учетом текущих проблем команды, Мусаеву стоит рассмотреть вариант использования голландца вместо Газинского в старте на регулярной основе. Вильена часто смещался к Рамирезу и Классону, что позволяло и в атаке делать ширину, и при обороне помогать против неугомонного Марио.