«Даже терпеливый Галицкий может задуматься о кредите доверия Мусаеву»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

«Мусаев и его помощники завалили подготовку к рестарту по многим аспектам. В первую очередь речь о физической готовности. В результате команда лишилась шансов на второе место и еще вполне может упустить третье». Аналитик Артур Каратай — о том, что 19 июля для ФК «Краснодар» все сложилось самым паршивым образом.

— Не зря в одном известном фильме говорили: «Не переживайте, ни одно доброе дело не останется безнаказанным». Перенос матча с «Динамо» из-за коронавируса у москвичей был правильным поступком, особенно с морально-этической точки зрения. Но рискованным, если понимать стратегию борьбы за еврокубки. Нет смысла рассуждать о том, как все сложилось бы, пройди игра в изначально намеченные сроки. Но вчера все сложилось самым паршивым образом — это факт.

В заявке на игру не оказалось ни Вандерсона, ни Кайо. Оба выбыли с загадочной формулировкой «болезнь». Сейчас, в каком клубе кто ни болеет, все сразу думают на коронавирус и попытку утаить диагноз. «Краснодар» вряд ли стал бы заниматься такой чернухой, скорее всего, речь идет об отсутствии точных результатов анализов и желании перестраховаться. Вчера это привело к тому, что в запасе у «быков» набралось лишь шесть человек, большинство из которых — молодежь. Фактически по разным причинам отсутствовал целый состав.

А тут еще и в начале матча начудил Сорокин. После простой передачи себе за спину он был заметно ближе к мячу, чем форвард «Динамо». Но защитник предпочел не доигрывать эпизод и показал Сафонову играть на выходе — Матвей уже несся вперед. Этой ситуацией и воспользовался соперник, опередивший вратаря и подаривший своей команде численное преимущество. Мусаеву пришлось убрать Кабеллу и выпустить молодого Адамова. Последний тоже пострадал от Сорокина — именно с рикошетом от ноги защитника мяч в итоге залетел в ворота.

Справедливости ради, до удаления Сафонова игра «Краснодара» не выглядела сильно лучше по сравнению с предыдущими матчами. Опять много владения и мало остроты. Но повторяться на эту тему нет никакого смысла. Сейчас можно лишь констатировать, что Мусаев и его помощники завалили подготовку к рестарту по многим аспектам. В первую очередь речь о физической готовности. В результате команда лишилась шансов на второе место и еще вполне может упустить третье — с такой кадровой ситуацией победа над «Ахматом» будет едва ли не подвигом.

Впрочем, третье место от четвертого, видимо, не будет сильно отличаться по части еврокубковых перспектив. Пройти квалификацию Лиги чемпионов в таком состоянии будет практически невозможно, а групповой этап Лиги Европы никуда не денется. Так что уже сейчас Мусаеву нужно думать о том, как до начала следующего сезона привести команду хоть в какой-то вменяемый вид. В противном случае даже такой терпеливый человек, как Сергей Галицкий, может задуматься о кредите доверия молодому тренеру.

Оригинал

Лига чемпионов Мурад Мусаев Сергей Галицкий ФК «Динамо» ФК «Краснодар» Футбол

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«Даже терпеливый Галицкий может задуматься о кредите доверия Мусаеву»
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