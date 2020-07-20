«Даже терпеливый Галицкий может задуматься о кредите доверия Мусаеву»

«Мусаев и его помощники завалили подготовку к рестарту по многим аспектам. В первую очередь речь о физической готовности. В результате команда лишилась шансов на второе место и еще вполне может упустить третье». Аналитик Артур Каратай — о том, что 19 июля для ФК «Краснодар» все сложилось самым паршивым образом.

— Не зря в одном известном фильме говорили: «Не переживайте, ни одно доброе дело не останется безнаказанным». Перенос матча с «Динамо» из-за коронавируса у москвичей был правильным поступком, особенно с морально-этической точки зрения. Но рискованным, если понимать стратегию борьбы за еврокубки. Нет смысла рассуждать о том, как все сложилось бы, пройди игра в изначально намеченные сроки. Но вчера все сложилось самым паршивым образом — это факт. В заявке на игру не оказалось ни Вандерсона, ни Кайо. Оба выбыли с загадочной формулировкой «болезнь». Сейчас, в каком клубе кто ни болеет, все сразу думают на коронавирус и попытку утаить диагноз. «Краснодар» вряд ли стал бы заниматься такой чернухой, скорее всего, речь идет об отсутствии точных результатов анализов и желании перестраховаться. Вчера это привело к тому, что в запасе у «быков» набралось лишь шесть человек, большинство из которых — молодежь. Фактически по разным причинам отсутствовал целый состав.

А тут еще и в начале матча начудил Сорокин. После простой передачи себе за спину он был заметно ближе к мячу, чем форвард «Динамо». Но защитник предпочел не доигрывать эпизод и показал Сафонову играть на выходе — Матвей уже несся вперед. Этой ситуацией и воспользовался соперник, опередивший вратаря и подаривший своей команде численное преимущество. Мусаеву пришлось убрать Кабеллу и выпустить молодого Адамова. Последний тоже пострадал от Сорокина — именно с рикошетом от ноги защитника мяч в итоге залетел в ворота.