— Мы смотрим на то, что происходит в мире, замирая и находя почву для солидаризации.

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В США полицейские убили черного парня: задушили, прижимая к земле, якобы из-за того, что продавец в магазине заметил у него в кошельке поддельную 20-ку. Но это не важно: полицейские убили невооруженного и не представляющего опасности для окружающих человека.

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Кажется, что проблемы #blacklivesmatter далеки от происходящего в России. Но это не так. Помните недавнюю историю с закрашенным граффити Бродского? Она вызвала шквал негодования, что прекрасный мурал, сделанный бизнесменом Олегом Лукьяновым, замазали необразованные гастарбайтеры. В нашем обществе упорно существует стереотип, что человек из стран Средней Азии, работающий в России, обязательно необразованный, неграмотный, потенциально представляющий угрозу обществу и должный заслужить нормального к себе отношения. Дело не в Бродском и тем более не в его изображении, которое, в общем, не представляет никакой художественной ценности. Дело в том, что мы постоянно воспроизводим стереотипы, не желая смотреть в лицо реальности: мигранты получают мизерные зарплаты, живут в ужасных условиях и постоянно подвергаются травле и унижениям, как произошло и в этот раз. И им, мигрантам (читай «дикарям»), мы противопоставляем Высокую Русскую Культуру, интеллигентность и другие бредовые выхолощенные понятия, которые на поверку оказываются найденной в интернете и напечатанной на стене фотографией, нанесенной, что важно, незаконно — а значит, обреченной на исчезновение (что знают все художники, работающие на улице).

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Еще одна новость пришла буквально вчера — в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии взломали дверь в квартиру мужчины, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев (!), и расстреляли его. Пока это событие не повлекло за собой даже увольнения превысивших полномочия сотрудников Росгвардии, не говоря уже о более масштабных акциях.

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Сложно быть только на территории искусства, смотря на происходящее вокруг. Но пример наших зарубежных коллег по всему миру, единодушно солидаризирующихся с протестующими в США, говорит, что мы и не должны оставаться в стороне.