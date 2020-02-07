Как меня обманули мошенники и еще восемь способов обмана в сети и по телефону

Произошедшее с выпускающим редактором журнала Hi home еще раз доказало — мошенники ориентированы не только на пожилых людей. С распространением технологий совершенствуются и методы обмана, а воровство приобретает более изощренные формы. Светлана надеется, что знание об этих способах обмана поможет другим не поддаться ему.

— Недавно я стала жертвой мошенников, и теперь многие делятся со мной схемами обманного получения денег, с которыми сталкивались они сами или их близкие. Как оказалось, рычагов помощи пострадавшему зачастую нет, а вот профилактика вполне реальна. Как бы комично это ни звучало, самое мощное противодействие аферистам — пресловутые сообщения в группах в WhatsApp, сарафанное радио и публикации в сети. Именно с такой целью я собрала известные мне способы мошенничества: возможно, кого-то эта информация спасет от потери денег.

Звонок «из банка». Мне позвонили с номера, начинающегося на +7-495, представились сотрудником службы безопасности Сбербанка. Сообщили о подозрительной активности по моей карте и начали выяснять, как часто, где и какими способами я расплачиваюсь картой и кто мог получить к ней доступ. Лексика специализированная, вопросов много. Перевели на старшего специалиста, чтобы мы вместе составили заявление на привлечение злоумышленников к уголовной ответственности. Он сказал, что должен убедиться, что говорит с держателем карты, и попросил назвать номер договора с банком или самой карты — но не ему лично, а голосовому помощнику по его команде. Затем прочие данные по карте. Все звуковые сигналы, тишина при ожидании проверки сведений стилизованы отлично. В конце нам нужно было отменить переводы, которые пытались совершить по моей карте третьи лица, через страховую ячейку Сбербанка. На поверку эти отмены мошеннических операций оказались переводами в пользу реальных мошенников. Подробности этой истории можно почитать в моем инстаграме. В случае такого звонка лучше прервать разговор. Чтобы убедиться, что с картой все в порядке, можно позвонить в Сбербанк по горячей линии 8 800 555555-0 или по номеру 900.

Транзакции, которых ты не совершал. Моей подруге пришло СМС о списании денег с ее карты в Сбербанке. Оказалось, ее картой оплатили покупку каких-то часов на неком сайте. Она тут же позвонила в банк и спросила, как ей вернуть деньги. Ей лишь предложили заблокировать карту. Она позвонила мужу, и он сказал, что в Сбербанке в течение 12 часов можно отменять транзакции по письменному заявлению, составленному в отделении банка. Был вечер, и она успевала только в отделение в торговом центре. Похоже, махинацию целенаправленно совершают в вечернее время, чтобы минимизировать возможность отмены. В банке приняли заявление и сказали, что не знают, вернут ли деньги. С аналогичным требованием подруга написала на сайт продавцу. Через сутки деньги вернули на карту — банк или сайт, неизвестно.

Язык символов. Желающие нажиться за ваш счет также могут рассылать СМС от имени Сбербанка с номера 9ОО, где вместо нулей — заглавные буквы «О». Не уделив достаточно внимания содержанию сообщения, вы можете подтвердить какой-то перевод и только после этого понять, что расстались с деньгами по своей воле. Привет, Siri. Посредством смартфонов, на которых Siri доступна в режиме блокировки, можно совершать переводы с банковской карты с помощью голосовых команд. По такому телефону лучше не давать звонить на улице, а еще безопаснее — отключить Siri в режиме блокировки. Иначе за местонахождением трубки придется следить ежесекундно. Биометрические данные. Биометрия позволяет совершать покупки в одну голосовую команду «Да». Возможно, именно поэтому участились звонки от операторов и роботов с вопросами типа Вы проживаете в Краснодаре? Вы меня слышите? и другими, предполагающими утвердительный ответ. При наличии специального оборудования такой ответ можно записать и использовать. В Сбербанке мне сказали, что биометрия станет обязательной до конца 2020 года. К слову, муж моей коллеги, получив звонок от робота, ради эксперимента ничего не отвечал — но это не помешало роботу продолжать «опрос».

Ошибочный перевод. На карту приходят деньги, следом поступает звонок с просьбой вернуть их: переводили по номеру телефона и ошиблись цифрой. Иногда это правда, а иногда злой умысел. Вернуть деньги просят на/через определенный номер телефона/карты. После того как возврат произошел, звонит другой человек с тем же запросом. Выясняется, что обратный перевод был сделан на другой счет, а второй звонящий и есть тот, кому вы должны. По закону, он имеет право требовать возврата денег напрямую или в судебном порядке. Безопасно при попадании в такую ситуацию возвращать деньги на тот же счет, с которого они поступили. Выяснить данные по счету помогут в отделении банка. На случай обращения аферистов в суд можно взять в банке справку-подтверждение о переводе, а все диалоги вести по переписке и хранить три года. Для некоторых отличный выход — возможность застраховать карту. Так, одна моя подруга говорит, что, даже если она сама при покупке ошибется при вводе данных и отправит деньги не по назначению, по ее запросу Сбербанк вернет ей всю потерянную сумму (в рамках заранее оговоренного лимита). Пропала собака. У моего парикмахера убежала собака, и она активно распространяла объявления о поиске питомца. Ей позвонил мужчина, сказал, что нашел собаку и готов принять денежное вознаграждение на карту. Она попросила выслать фото, звонящий отказал, сославшись на какие-то технические трудности. И добавил, что не хочет ездить просто так, пока не будет уверен, что получит вознаграждение. Договорились о встрече этим же вечером по определенному адресу: она с деньгами, он с собакой. Никто не пришел. Поиски продолжались. Через две недели этот же мужчина позвонил с тем же самым предложением.

Ребенка сбил автомобиль. Сюжет мошенничества может отличаться, но схема приблизительно одна и та же, так случилось с одной из моих подруг. Преступники взламывают личный аккаунт молодой мамы в инстаграме. Верстают с одной из фотографий ребенка макет, фейковые медицинские справки и сопровождают их рассказом о том, что малыш(-ка) попал (-а) под машину и нуждается в срочной дорогостоящей операции. В этом же аккаунте выкладывают несколько постов об этом, делают сториз, пишут в шапке профиля и делают рассылку в директе. Просят деньги, а в некоторых случаях и кровь редкой группы: видимо, для реалистичности. Смерть близкого. Несколько лет назад мне пришло сообщение во «ВКонтакте» от бывшего коллеги: «Сегодня не стало моей мамы. Прощание будет послезавтра». Я ответила соболезнованиями. В следующем сообщении он написал, что ему не хватает денег на похороны, и попросил о помощи, приложив номер карты. Еще чуть позже мне написал уже он сам: с мамой было все в порядке, а его взломали.