Как меня обманули мошенники и еще восемь способов обмана в сети и по телефону
Произошедшее с выпускающим редактором журнала Hi home еще раз доказало — мошенники ориентированы не только на пожилых людей. С распространением технологий совершенствуются и методы обмана, а воровство приобретает более изощренные формы. Светлана надеется, что знание об этих способах обмана поможет другим не поддаться ему.
— Недавно я стала жертвой мошенников, и теперь многие делятся со мной схемами обманного получения денег, с которыми сталкивались они сами или их близкие.
Как оказалось, рычагов помощи пострадавшему зачастую нет, а вот профилактика вполне реальна. Как бы комично это ни звучало, самое мощное противодействие аферистам — пресловутые сообщения в группах в WhatsApp, сарафанное радио и публикации в сети. Именно с такой целью я собрала известные мне способы мошенничества: возможно, кого-то эта информация спасет от потери денег.
Звонок «из банка». Мне позвонили с номера, начинающегося на +7-495, представились сотрудником службы безопасности Сбербанка. Сообщили о подозрительной активности по моей карте и начали выяснять, как часто, где и какими способами я расплачиваюсь картой и кто мог получить к ней доступ. Лексика специализированная, вопросов много. Перевели на старшего специалиста, чтобы мы вместе составили заявление на привлечение злоумышленников к уголовной ответственности. Он сказал, что должен убедиться, что говорит с держателем карты, и попросил назвать номер договора с банком или самой карты — но не ему лично, а голосовому помощнику по его команде. Затем прочие данные по карте. Все звуковые сигналы, тишина при ожидании проверки сведений стилизованы отлично. В конце нам нужно было отменить переводы, которые пытались совершить по моей карте третьи лица, через страховую ячейку Сбербанка. На поверку эти отмены мошеннических операций оказались переводами в пользу реальных мошенников. Подробности этой истории можно почитать в моем инстаграме.
В случае такого звонка лучше прервать разговор. Чтобы убедиться, что с картой все в порядке, можно позвонить в Сбербанк по горячей линии 8 800 555555-0 или по номеру 900.
Транзакции, которых ты не совершал. Моей подруге пришло СМС о списании денег с ее карты в Сбербанке. Оказалось, ее картой оплатили покупку каких-то часов на неком сайте. Она тут же позвонила в банк и спросила, как ей вернуть деньги. Ей лишь предложили заблокировать карту. Она позвонила мужу, и он сказал, что в Сбербанке в течение 12 часов можно отменять транзакции по письменному заявлению, составленному в отделении банка. Был вечер, и она успевала только в отделение в торговом центре. Похоже, махинацию целенаправленно совершают в вечернее время, чтобы минимизировать возможность отмены. В банке приняли заявление и сказали, что не знают, вернут ли деньги. С аналогичным требованием подруга написала на сайт продавцу. Через сутки деньги вернули на карту — банк или сайт, неизвестно.
Язык символов. Желающие нажиться за ваш счет также могут рассылать СМС от имени Сбербанка с номера 9ОО, где вместо нулей — заглавные буквы «О». Не уделив достаточно внимания содержанию сообщения, вы можете подтвердить какой-то перевод и только после этого понять, что расстались с деньгами по своей воле.
Привет, Siri. Посредством смартфонов, на которых Siri доступна в режиме блокировки, можно совершать переводы с банковской карты с помощью голосовых команд. По такому телефону лучше не давать звонить на улице, а еще безопаснее — отключить Siri в режиме блокировки. Иначе за местонахождением трубки придется следить ежесекундно.
Биометрические данные. Биометрия позволяет совершать покупки в одну голосовую команду «Да». Возможно, именно поэтому участились звонки от операторов и роботов с вопросами типа Вы проживаете в Краснодаре? Вы меня слышите? и другими, предполагающими утвердительный ответ. При наличии специального оборудования такой ответ можно записать и использовать. В Сбербанке мне сказали, что биометрия станет обязательной до конца 2020 года. К слову, муж моей коллеги, получив звонок от робота, ради эксперимента ничего не отвечал — но это не помешало роботу продолжать «опрос».
Ошибочный перевод. На карту приходят деньги, следом поступает звонок с просьбой вернуть их: переводили по номеру телефона и ошиблись цифрой. Иногда это правда, а иногда злой умысел. Вернуть деньги просят на/через определенный номер телефона/карты. После того как возврат произошел, звонит другой человек с тем же запросом. Выясняется, что обратный перевод был сделан на другой счет, а второй звонящий и есть тот, кому вы должны. По закону, он имеет право требовать возврата денег напрямую или в судебном порядке. Безопасно при попадании в такую ситуацию возвращать деньги на тот же счет, с которого они поступили. Выяснить данные по счету помогут в отделении банка. На случай обращения аферистов в суд можно взять в банке справку-подтверждение о переводе, а все диалоги вести по переписке и хранить три года.
Для некоторых отличный выход — возможность застраховать карту. Так, одна моя подруга говорит, что, даже если она сама при покупке ошибется при вводе данных и отправит деньги не по назначению, по ее запросу Сбербанк вернет ей всю потерянную сумму (в рамках заранее оговоренного лимита).
Пропала собака. У моего парикмахера убежала собака, и она активно распространяла объявления о поиске питомца. Ей позвонил мужчина, сказал, что нашел собаку и готов принять денежное вознаграждение на карту. Она попросила выслать фото, звонящий отказал, сославшись на какие-то технические трудности. И добавил, что не хочет ездить просто так, пока не будет уверен, что получит вознаграждение. Договорились о встрече этим же вечером по определенному адресу: она с деньгами, он с собакой. Никто не пришел. Поиски продолжались. Через две недели этот же мужчина позвонил с тем же самым предложением.
Ребенка сбил автомобиль. Сюжет мошенничества может отличаться, но схема приблизительно одна и та же, так случилось с одной из моих подруг. Преступники взламывают личный аккаунт молодой мамы в инстаграме. Верстают с одной из фотографий ребенка макет, фейковые медицинские справки и сопровождают их рассказом о том, что малыш(-ка) попал (-а) под машину и нуждается в срочной дорогостоящей операции. В этом же аккаунте выкладывают несколько постов об этом, делают сториз, пишут в шапке профиля и делают рассылку в директе. Просят деньги, а в некоторых случаях и кровь редкой группы: видимо, для реалистичности.
Смерть близкого. Несколько лет назад мне пришло сообщение во «ВКонтакте» от бывшего коллеги: «Сегодня не стало моей мамы. Прощание будет послезавтра». Я ответила соболезнованиями. В следующем сообщении он написал, что ему не хватает денег на похороны, и попросил о помощи, приложив номер карты. Еще чуть позже мне написал уже он сам: с мамой было все в порядке, а его взломали.
Наверняка существуют и другие способы обмануть не ожидающих подвоха людей, в том числе не касающиеся телефонов, карт и современных технологий. Думаю, совет, который я получила от юриста, окажется не лишним для большинства из нас.
Юрист Ольга Лаптева, @krasnodarlegal23:
— Мошенничество всегда построено на ажиотаже. Это может быть спешка, паника, необходимость срочной помощи другому или решения собственной проблемы, которую на деле вам навязал манипулятор. Это может быть также просьба от незнакомого человека, очарованию которого трудно не поддаться. В тюрьмах часто сидят люди, которые умеют очаровывать. Возьмите время подумать, остыть, посоветоваться с кем-то, перезвонить. Не бойтесь быть несообразительными или невежливыми: вы имеете право на время.
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