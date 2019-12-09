«На стадионе было полно дураков вроде меня». Артур Каратай о скандальной игре «быков» против ЦСКА
«В итоге надо признать, что хозяева по содержанию на победу не наиграли. А центральными стали события, которые вообще к самой игре отношения не имеют», — аналитик Артур Каратай о судейском скандале и морозной погоде в Краснодаре.
Все, с Краснодаром футбол попрощался до следующего года. В четверг смотрим финальный аккорд «быков» в Испании — и потом за подарками и гирляндами. Ну и прощание в субботу получилось не самым ярким, чего уж там греха таить. ЦСКА провел качественный матч и с точки зрения владения, и по уровню прессинга. Удивительно, но даже относительно ранний гол армейцев не помешал им закончить первым тайм лидером в проценте владения мячом — крайне редкий случай для домашних игр «Краснодара».
После возвращения Газинского «быки» снова играют в три центральных полузащитника. Снова пытаются наладить сложный комбинационный футбол, но выход из обороны пока заметно хромает. По идее при прессинге опорные должны откатываться вниз, и команда через короткий пас в идеале будет выбегать в атаки с наличием пространства для атакующей тройки. Но тут требуется отсутствие технического брака и мобильность средней линии. В первом тайме по сути этих элементов не было, поэтому мяч приходилось отыгрывать на Сафонова. А он пока пока по игре ногами далеко не Тер Штеген.
Но в итоге ЦСКА после перерыва все же подустал, да и сам «Краснодар» стал куда лучше разыгрывать мяч. В итоге надо признать, что хозяева по содержанию на победу не наиграли. А центральными стали события, которые вообще к самой игре отношения не имеют. И в первую очередь надо сказать о работе ВАР. Возможно 18-минутная суммарная пауза на обсуждения и просмотры повторов не вызвала бы такой оглушительный свист, но на дворе на всякий случай декабрь. А на стадионе было полно дураков вроде меня, которые посчитали, что рано еще одевать самые теплые элементы гардероба. Да и самим футболистам такие паузы явно не на пользу в минусовую погоду: обе стороны продемонстрировали весь запас имеющихся элементов разминки. Впрочем справедливости ради — Казарцеву с видеоассистентами и вправду достались сложные, очень сложные эпизоды для разбора. По некоторым из них до сих пор нет единого мнения. Поэтому я не буду гнаться за ролью судьи и просто выскажу свой вердикт.
Первое: гол ЦСКА засчитан верно, по имеющимся повторам мне не удалось разглядеть нарушения на Ари, из-за которого следовало бы свистеть фол. Особенно ввиду общего уровня допуска борьбы, выбранного Казарцевым с первых минут, и комплекции Ари. Второе: Мартынович сделал рискованный, но допустимый подкат на Чалове в своей штрафной, он сыграл в мяч и параллельно пересек траекторию движения форварда. Третье: пенальти в ворота ЦСКА назначен верно, имеющиеся повторы не позволяют усмотреть игры рукой со стороны Ари, хотя мяч по всей видимости находился в миллиметрах от нее. Четвертое: в добавленное время Набабкин пытался заработать пенальти, но на повторе видно, что нарушения против него при добивании не было.
Повторюсь: все эти моменты можно пристойно анализировать только на повторах, в динамике же все это привело к массовым недовольствам гостей. Особенно своим интервью отличился президент ЦСКА Евгений Гинер, наговоривший как минимум на серьезное разбирательство в соответствующем комитете РФС. Но давайте лучше о футболе. В четверг «Краснодар» может подарить нам февральский выход из отпуска. Для этого надо в Испании обыграть «Хетафе», идущий в чемпионате на пятом месте. Задача крайне сложная, но раз это удалось «Базелю», то и «Краснодару» вполне по силам.
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